Le nouveau sélectionneur de l'Angleterre s'appelle Thomas Tuchel et il est loin de faire l'unanimité. Image: imago

L'Angleterre se déchire autour de son nouveau sélectionneur

Thomas Tuchel succède à Gareth Southgate sur le banc des Three Lions. Mais ses origines posent problème à une bonne partie des Anglais.

Niklas Helbling Suivez-moi

Plus de «Sport»

La rivalité entre l'Angleterre et l'Allemagne est l'une des plus anciennes et des plus fortes du football. L'arrivée de l'Allemand Thomas Tuchel comme sélectionneur des Three Lions dès l'année prochaine est donc quasiment une affaire politique et l'agitation est grande dans certains milieux.

C'est vrai, le Bavarois de 51 ans – qui a un contrat jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026 – est déjà le troisième étranger à entraîner l'Angleterre, après le Suédois Sven-Göran Eriksson et l'Italien Fabio Capello. Mais Tuchel est allemand.

«Un jour sombre pour l'Angleterre»

Dans un commentaire polémique, le Daily Mail a écrit mercredi, lors de la signature du contrat, que c'est «un jour sombre pour l'Angleterre». Le tabloïd enchaîne:

«L'équipe nationale doit être anglaise jusqu'au dernier homme. Nous n'avons pas besoin de Thomas Tuchel, mais d'un patriote pour qui le pays est la priorité.»

Gareth Southgate n'était certes pas apprécié de tous, mais «il était l'un des nôtres». Tuchel, en revanche, n'est qu'un «mercenaire», se lamente le Daily Mail. Il dresse le constat suivant:

«Nous sommes la risée du sport»

Le Telegraph juge l'engagement de l'Allemand de manière un peu moins dramatique que le tabloïd, qui attribue en outre à Tuchel un «passé douteux en tant qu'entraîneur». L'opinion est toutefois la même: «L'entraîneur de l'équipe nationale anglaise devrait être un Anglais».

Beaucoup d'Anglais appréciaient que l'ex-coach Gareth Southgate soit aussi un sujet de Sa Majesté. Image: keystone

L'Independent, lui, voit dans l'engagement de Tuchel une preuve d'incapacité du football anglais. Son propos: en enrôlant un étranger, la fédération a gaspillé beaucoup de temps et d'argent à former des entraîneurs et à les faire grader par le biais des équipes juniors, comme dans le cas de Gareth Southgate ou de l'entraîneur intérimaire Lee Carsley, qui était également pressenti.

«La nomination de Tuchel donne un air de désespoir, elle est un changement de ligne directrice» The Independent

Pas de vexation et des louanges

Thomas Tuchel lui-même montre de la compréhension pour les critiques sur ses origines, comme il l'a prouvé lors de sa présentation mercredi après-midi:

«Chacun a son opinion et je peux aussi comprendre si quelqu'un aurait préféré avoir un entraîneur anglais pour l'Angleterre.»

Harry Redknapp, ex-célèbre entraîneur de Premier League, fait partie de ces personnes, comme il l'a avoué au média Sky. Mais si Tuchel fête des succès avec les Three Lions, on image que beaucoup de ses détracteurs feront tout à coup abstraction de son passeport allemand.

Tuchel n'a aucun problème avec les critiques sur ses origines allemandes. Image: keystone

D'autant plus que le technicien a une grande passion pour l'Angleterre, comme il l'affirme. Celle-ci lui vient notamment de son passage à Chelsea, qu'il a mené au sacre en Ligue des champions, en 2021. De ce passage chez les Blues, il connaît aussi quelques internationaux anglais comme Mason Mount, Reece James ou Tammy Abraham.

Tuchel a également travaillé avec Harry Kane la saison dernière, au Bayern Munich. Ce mercredi, il a déclaré à propos de l'attaquant et capitaine anglais:

«Tout le monde sait combien il compte pour moi en tant que joueur. J'ai fait beaucoup pour le faire venir au Bayern Munich»

De son côté, le recordman de buts avec les Three Lions a également vanté son ancien coach et futur sélectionneur. «Il est un entraîneur fantastique et une personne fantastique», a loué Kane avant même que Tuchel ne signe son contrat. L'attaquant de 31 ans fait partie, avec d'autres superstars comme Phil Foden, Jude Bellingham ou Bukayo Saka, de l'ossature de cette équipe que Thomas Tuchel doit mener au succès.

Thomas Tuchel et Harry Kane étaient déjà collègues au Bayern Munich. Image: keystone

Son prédécesseur, Gareth Southgate, n'a pas toujours réussi à tirer le meilleur de ses joueurs, pourtant excellents, malgré deux finales consécutives à l'Euro. Tuchel, en revanche, est considéré comme capable de le faire. D'une part, au vu de ses performances dans toutes ses anciennes équipes (Dortmund, PSG, Chelsea et, au moins au début, le Bayern Munich). De l'autre, parce que le Bavarois est toujours très apprécié de ses joueurs.

Humour, émotions et ambitions

Le grand objectif du nouveau sélectionneur? Le sacre lors de la prochaine Coupe du monde, en 2026. Etant donné que l'accent est mis sur ce Mondial, Tuchel ne commencera à entraîner les Three Lions qu'après les matchs restants de Ligue des nations en novembre.

L'ex-défenseur légendaire, Rio Ferdinand (45 ans), estime qu'un grand coup est tout à fait réaliste:

«J'irai même jusqu'à dire que Thomas Tuchel gagnera un tournoi lorsqu'il sera en poste avec l'Angleterre»

Ferdinand rappelle que Tuchel est devenu champion d'Europe avec Chelsea, alors qu'il avait repris cette équipe en crise. L'ancien international anglais vante également la finesse tactique de l'Allemand et sa capacité à ajuster parfaitement une formation pour certains matchs. Micah Richards, un autre ancien des Three Lions, est lui aussi convaincu que le technicien est «un entraîneur extraordinaire et un vainqueur éprouvé».

De son côté, le Guardian pense que les footballeurs de Sa Majesté apprécieront les entraînements amusants et innovants de leur nouveau sélectionneur.

Thomas Tuchel devrait aussi être apprécié, à la longue, des journalistes et supporters pour son intelligence, son humour et sa franchise. Sans oublier son émotivité, qui peut parfois conduire à des altercations avec l'entraîneur adverse, comme celle lors de son passage à Chelsea avec le coach de Tottenham Antonio Conte.

L'épisode Tuchel vs Conte en détail👇 Dans le sport, la poignée de main est un protocole tout sauf anodin

Presque euphorique, le Sun a titré, en allemand et en guise de clin d'œil à la célèbre chanson et expression Football is coming home («le foot rentre à la maison», autrement dit le grand espoir des fans anglais que le trophée rentre enfin en Angleterre, mère-patrie du football):

«Fussball kommt nach Hause»

La Une du Sun ce jeudi. Image: thesun.co.uk

Mais au final, Thomas Tuchel, comme chacun de ses prédécesseurs, anglais ou non, sera jugé sur les résultats.

Sa première échéance? L'entame des qualifications pour la Coupe du monde, début 2025. Et il est confiant:

«Nous avons des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs des meilleurs championnats. Nous avons donc les conditions requises pour gagner un titre»

Tout en félicitant Gareth Southgate, qui a démissionné après la finale perdue de l'Euro en juillet, pour son excellent travail, l'Allemand a clairement dévoilé ses ambitions: «Maintenant, nous voulons faire encore mieux».

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber