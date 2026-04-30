Blue Sport garde la Ligue des champions, mais perd deux compétitions
Blue Sport conserve la Ligue des champions en Suisse jusqu’en 2031, tandis que DAZN récupère d’autres compétitions européennes.
Blue Sport restera le diffuseur principal de la Ligue des champions en Suisse ces prochaines années. La chaîne proposera l'intégralité des matches jusqu'à la fin de la saison 2030/31, a annoncé Swisscom jeudi.
Le groupe, qui diffuse la C1 depuis 2018, a prolongé son contrat sur le prochain cycle de droits TV, de 2027 à 2031. Cela ne concerne toutefois pas l'Europa League ni la Conference League, actuellement diffusées par Blue Sport. Ces deux compétitions seront retransmises par DAZN à partir de la saison 2027/28. (jah/ats)
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