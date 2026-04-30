Blue Sport garde la Ligue des champions, mais perd deux compétitions

Blue Sport conserve la Ligue des champions en Suisse jusqu’en 2031, tandis que DAZN récupère d’autres compétitions européennes.

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Blue Sport restera le diffuseur principal de la Ligue des champions en Suisse ces prochaines années. La chaîne proposera l'intégralité des matches jusqu'à la fin de la saison 2030/31, a annoncé Swisscom jeudi.

Le groupe, qui diffuse la C1 depuis 2018, a prolongé son contrat sur le prochain cycle de droits TV, de 2027 à 2031. Cela ne concerne toutefois pas l'Europa League ni la Conference League, actuellement diffusées par Blue Sport. Ces deux compétitions seront retransmises par DAZN à partir de la saison 2027/28. (jah/ats)