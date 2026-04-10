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Il y a un souci avec le nouveau maillot de l'équipe de France

Il y a un problème avec le nouveau maillot des Bleus
Le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, a arboré un maillot au design surprenant lors de la dernière fenêtre internationale.image: www.imago-images.de/watson

Il y a un problème avec le nouveau maillot des Bleus

Les joueurs et les supporters de l’équipe de France, ainsi que de toutes les sélections équipées par Nike, ont constaté que les nouveaux maillots de la marque formaient d’étranges plis. L’équipementier a réagi.
10.04.2026, 11:5310.04.2026, 11:53
Ralf Meile
Ralf Meile

Les supporters suisses se souviennent très bien du match Suisse-France à l’Euro 2016. La rencontre, soldée par un match nul et vierge, avait été marquée par de multiples problèmes de maillots au sein de la Nati. Xhaka, Mehmedi, Embolo et Dzemaili avaient vu leur tricot se déchirer et tomber complètement en lambeaux, ce qui avait amené Xherdan Shaqiri à tacler l'équipementier de l'Association suisse de football (ASF): «J’espère que Puma ne fabrique pas de préservatifs».

Le nouveau problème ne concerne pas la Nati, mais bien son ancien adversaire, l’équipe de France, ainsi que toutes les sélections équipées par Nike. Fort heureusement, les conséquences ne sont pas aussi graves qu’il y a dix ans: il s’agit uniquement d’étranges plis au niveau des épaules. Il est toutefois étonnant qu’une telle erreur ait pu se produire chez le plus grand fabricant d’articles de sport au monde.

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Ces plis ont été aperçus lors du récent match amical France-Brésil, ainsi qu’à l’occasion d’Uruguay-Angleterre. Certes, les épaulettes des années 80 sont de nouveau à la mode, mais pas vraiment sur les maillots de football, et certainement pas sous cette forme.

Nike a pris conscience du problème. Dans une déclaration au journal britannique The Guardian, la marque à la virgule a indiqué examiner attentivement les solutions possibles. «L’aspect général ne répond pas aux attentes», a admis un porte-parole. «Nous évaluons constamment nos produits à l’aune des normes les plus strictes, et celles-ci n’ont pas été respectées ici.»

L'équipe d’Uruguay est confrontée au même problème.
L'équipe d’Uruguay est confrontée au même problème.Image: image: www.imago-images.de

Dans le même temps, le porte-parole a souligné que ces plis n’affectaient en rien les performances. Il a ajouté que Nike avait conçu ces maillots pour les matchs susceptibles de se dérouler sous une chaleur intense, cet été en Amérique du Nord. Un procédé de tricotage spécial est censé aider les joueurs à rester au frais.

Toujours dans cette déclaration faite au journal, il est question d’une équipe internationale, «composée de designers, de créatifs et de visionnaires de premier ordre», chargée de faire progresser Nike jour après jour. Il ne serait peut-être pas inutile de renforcer cette équipe avec un professionnel de valeur: quelqu’un qui essaie les vêtements avant leur production à grande échelle.

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