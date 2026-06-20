«Ronnie» va-t-il reprendre sa carrière? Image: getty

Une folle rumeur autour de Ronaldinho agite la planète foot

L’ancien joueur du PSG devrait rejoindre un club de troisième division italienne. Reste à savoir s’il s’agit d’un véritable come-back sportif ou d’un simple coup de communication.



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L’ancien footballeur Ronaldinho, véritable star du ballon rond, préparerait un retour en tant que joueur professionnel. Il serait en passe de s’engager avec le club italien de troisième division du Ravenna FC, dont il est actionnaire.

«Ronnie», désormais âgé de 46 ans, l’a confié à la Gazzetta dello Sport. De plus amples détails doivent être dévoilés lors d’un événement organisé en grande pompe à Miami, en marge de la Coupe du monde, mardi prochain.

Ronaldinho a déclaré à propos de ce projet qui l'anime et du propriétaire du club, Ignazio Cipriani: «Le football a toujours été une source de joie pour moi, et je veux transmettre cette même énergie à Ravenne. J’ai hâte de retrouver les terrains et d’écrire un nouveau chapitre avec Ignazio et toute la famille Cipriani».

Le Brésilien serait attendu en Italie dès le début de la préparation estivale. Cependant, selon plusieurs journalistes italiens, il pourrait ne pas occuper son nouveau poste à temps plein. Certains évoquent même un simple coup de communication en vue d’un match amical de préparation. Fabrizio Romano était de ceux-là, avant de supprimer son tweet sans explication.

De son côté, le vice-président de Ravenne, Ariedo Braida, a indiqué à l’Agence de presse italienne Ansa que «Ronnie» pourrait réellement renforcer l’équipe: «S’il jouera? Nous verrons, mais ce n’est pas exclu. C’est un champion, il n’a pas d’âge».

Ronaldinho a disputé son dernier match professionnel en 2015 avec Fluminense et a officiellement mis un terme à sa carrière un peu plus de deux ans plus tard. Alors, va-t-on assister à un véritable retour motivé par l’amour du jeu ou à une simple opération marketing autour de sa marque R10?

(t-online/riz/roc)