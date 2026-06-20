La joie des Brésiliens contre Haïti. image: Keystone

Le Brésil provoque la première élimination du Mondial

La Seleçao a battu Haïti samedi à Philadelphie, éliminant du même coup son adversaire de la Coupe du monde avant même la troisième journée.

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Le Brésil a dominé Haïti 3-0 samedi à Philadelphie dans le groupe C du Mondial 2026.

La Seleçao a pris la tête de cette poule devant le Maroc à la faveur d'une meilleure différence de buts et a quasiment assuré son ticket pour les 16es de finale, mais sans totalement se rassurer.

Dans l'autre match du groupe ⬇️ Le Maroc fait un grand pas vers les 16es de finale

Malmenés par instants par le Maroc (1-1) pour leur entrée dans la compétition, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont jamais tremblé face aux Grenadiers. Mais ils se sont contentés des trois buts inscrits en première mi-temps, et ont manqué de précision dans le dernier geste – et d'envie – après le retour des vestiaires.

Dominateur dès les premières minutes, le Brésil a dû patienter jusqu'à la 23e pour trouver l'ouverture. Matheus Cunha a alors profité d'un rebond accordé par le portier haïtien Johny Placide sur un tir de Vinicius pour ouvrir la marque. L'attaquant de Manchester United a signé le doublé à la 36e, sur un assist de Vinicius.

Toujours privé d'un Neymar convalescent, Carlo Ancelotti peut d'ailleurs se réjouir de la grande forme affichée par sa star Vinicius Junior. Déjà buteur face au Maroc, l'attaquant du Real Madrid a récidivé en fin de première période (45e+3), idéalement lancé par Lucas Paqueta.

Haïti éliminé



La deuxième mi-temps du Brésil fut cependant sans relief, malgré notamment l'entrée en jeu du prometteur Endrick. La Seleçao n'a d'ailleurs pas cadré le moindre tir après la pause. Et Haïti, qui s'était incliné 1-0 devant l'Ecosse pour son premier match, aurait même pu sauver l'honneur avec un peu plus de réussite.

Allison Becker a ainsi sorti le grand jeu à la 63e sur une tête de Ricardo Ade, juste avant que Danilo ne sauve sur sa ligne de manière spectaculaire. Mais Haïti – qui alignait le défenseur de Lugano Hannes Delcroix – est resté «muet». Assurée de terminer à la quatrième et dernière place de son groupe, l'équipe devient ainsi la première nation éliminée du Mondial.

(ats/roc)