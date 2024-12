Le même geste à Saint-Gall et Monaco, pas la même décision: pourquoi?

En dix jours, deux joueurs ont mal maîtrisé un geste sans intention de blesser leur adversaire. Le premier a été expulsé, le second n'a même pas été averti, parce que les arbitres ont interprété la scène différemment.

En regardant Monaco-PSG mercredi soir, on a tout de suite pensé au match entre Saint-Gall et Bâle dix jours plus tôt, parce qu'une action très similaire a débouché sur une interprétation totalement différente de l'arbitre.

Lors du match disputé en Suisse alémanique (1-1), le Rhénan Bénie Traoré avait été sanctionné pour avoir touché son adversaire à la cheville dans l'élan de son tacle (parfaitement maîtrisé dans un premier temps) sur le ballon.

On aperçoit sur cette image le geste de Bénie Traoré. Il vient de tacler le ballon pour le transmettre à un coéquipier, mais termine son geste en attrapant la cheville de son adversaire. Image: rts

L'arbitre Lionel Tschudi avait été visionner les images à la vidéo et avait brandi un carton rouge direct, ce qui avait provoqué la colère et l'incompréhension de Xherdan Shaqiri et de son coach Fabio Celestini. «C'est incroyable. Bénie touche clairement le ballon en premier. Il se jette bien. C'est une action tout à fait normale. C'est naturel de toucher l'adversaire», avait réagi le premier. «Quand on a joué au football, on sait que ça ne mérite pas un carton rouge. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais pour moi, on ne peut pas se freiner», avait asséné le second.

Selon un sondage paru sur notre site après le match, vous avez été 42% à estimer qu'aucune faute n'aurait dû être sifflée contre le Bâlois.

L'arbitre français François Letexier a lui aussi sanctionné une action similaire dans l'intention, mercredi lors du choc au sommet entre Monaco et le PSG (2-4), mais au contraire de son confrère suisse, il n'a pas brandi le moindre carton à Wilfried Singo.

A la 22e minute, le Monégasque a lui aussi joué le ballon dans un premier temps avant d'heurter Gianluigi Donnarumma. M. Letexier n'a rien dit, donnant un corner aux joueurs de la Principauté, avant de se raviser en voyant la joue du gardien parisien et de siffler un coup-franc.

Le contact très violent entre les deux hommes et les séquelles sur la joue du Transalpin. Image: X/RMC

En Suisse, Lionel Tschudi avait été vertement critiqué pour avoir sanctionné Bénie Traoré. Mais chez nos voisins, François Letexier a subi le même sort pour...ne pas avoir expulsé Wilfried Singo. Pourquoi un tel écart dans la perception? Et pourquoi une telle différence dans la décision prise par l'arbitre? La réponse tient dans l'interprétation des règles.

Comme le rappelait L'Equipe dans son édition de jeudi, la loi 12 des lois du jeu distingue trois cas de contact:

Une attitude «imprudente», «lorsqu'un joueur dispute le ballon sans attention, ni égard, ni précaution». ➡️ Dans ce cas, un simple coup-franc doit être sifflé. Une attitude «inconsidérée», «lorsqu'un joueur agit sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire». ➡️ Dans cette situation, un carton jaune doit être brandi. Une attitude «violente», «lorsqu'un joueur fait un usage excessif de la force au risque de mettre en danger l'intégrité physique de son adversaire». ➡️ Il doit alors s'en suivre un carton rouge.

A Saint-Gall et Monaco, les deux joueurs ont disputé le ballon avant de blesser leur adversaire mais en Suisse, M. Tschudi a retenu la 3e option, tandis qu'en France, M. Letexier a opté pour la 1re. Il s'agit dans les deux cas d'une lecture de l'action, une interprétation humaine qu'aucun outil électronique ne pourra jamais remplacer et qui n'a pas fini de faire débat, surtout que le désaccord porte autant sur la forme que sur le fond: faut-il juger le geste, ses conséquences ou les deux?