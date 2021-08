Sport

Football

Les 5 chiffres qui disent pourquoi le Barça est grave dans la m****



Image: Keystone

Les 5 chiffres qui disent pourquoi le Barça est grave dans la m****

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déballé publiquement la compta de son club lundi, et elle est catastrophique. La preuve en cinq chiffres.

Team watson

1,35 milliard

C'est le montant de la dette du club, en euros. Le FC Barcelone doit notamment:

675 millions aux banques

389 millions à des joueurs

90 millions pour des litiges

56 millions dans le cadre de l'agrandissement et la rénovation de son stade

«Nous avons pris des mesures pour résister un an et demi. J'espère que d'ici environ deux ans, l'économie du club sera saine», a avancé Joan Laporta.

471 millions

Soit la perte financière lors de la saison dernière, alors que l'impact de la crise sanitaire est estimée à 91 millions d'euros.

Le solde négatif de 471 millions contraste avec celui du Real Madrid (-91 millions) et de l'Atlético (-102), relève La Razon. Ces cinq dernières saisons, le Barça a dépensé 510 millions d'euros de plus que le Real sur le marché des transferts.

🔊 L'essentiel de la conférence de presse du Président du Barça @JoanLaportaFCB concernant la situation économique du Clubhttps://t.co/CeEYuL0ygG — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 16, 2021

595 millions

Le Barça a contracté un prêt de 595 millions d'euros auprès de Goldman Sachs. Cet emprunt présente le double avantage de combler une partie de la dette et d'avoir un taux d'intérêt faible (1,9%). «Dans quelques années, l'économie du club sera saine», veut croire le président.

200 millions

Le club cherche à réduire sa masse salariale de 200 millions d'euros. Actuellement, celle-ci est de 617 millions d'euros. Elle correspond à 103 % des revenus totaux, soit «20 à 25 % de plus que les concurrents du Barça». Le départ de Messi et les sacrifices de Piqué et Jordi Alba (ils ont accepté une baisse salariale significative) ne sont que le début d'une négociation vers le bas. Sergio Busquets et d'autres devraient aussi percevoir moins.

20 millions

C'est ce qu'a réellement coûté le stade Johann-Cruyff, inauguré en 2019 sous la présidence de Josep Maria Bartomeu. «Et pas 4 millions d'euros comme mon prédécesseur l'a laissé entendre», a sévèrement taclé M. Laporta.

Image: FC Barcelona

L'actuel président des blaugranas a plusieurs fois laissé entendre, lors de son intervention face aux médias lundi, que la situation désastreuse de son club était la conséquence de la gestion «injustifiable» de M. Bartomeu. Ce dernier a dirigé le club entre 2014 et 2020.