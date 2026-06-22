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CdM 2026: l'Egypte met fin à une anomalie du football mondial

Egypt&#039;s Mohamed Salah (10) smiles and waves to fans as he leaves the field following the team&#039;s victory in the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Egypt in Vancouver, Brit ...
Mo Salah et ses coéquipiers ont battu la Nouvelle-Zélande 3-1.image: Keystone

L'Egypte met fin à une anomalie du football mondial

En battant la Nouvelle-Zélande 3-1 lundi, l'Egypte, poids lourd du football africain, a enfin décroché sa première victoire en Coupe du monde.
22.06.2026, 05:4222.06.2026, 05:42

L'Egypte a fait coup double ce lundi à Vancouver. Les Pharaons se sont imposés 3-1 face à la Nouvelle-Zélande et se sont emparés du même coup de la tête du groupe G.

Avant le coup d'envoi, aucune de ces deux équipes n'avait fêté de succès en Coupe du monde. Menés 1-0 à la mi-temps, les Egyptiens ont renversé la sélection de Darren Bazeley pour pratiquement s'assurer la qualification pour les 16es de finale.

Dans l'autre match du groupe ⬇️

A dix, la Belgique s'en sort bien contre l'Iran

Tenus en échec par la Belgique il y a une semaine (1-1), Mohamed Salah et ses coéquipiers se sont fait surprendre au quart d'heure sur corner par Finn Surman. Le défenseur central de 22 ans a ouvert la marque d'une tête imparable pour le portier des Pharaons Oufa Shobeir.

Après avoir tenu en respect l'Iran pour leur entrée en lice (2-2), les All Whites ont donné le change aux Egyptiens, incapables de trouver l'ouverture malgré un coup franc de Salah à la 35e qui a manqué de peu le cadre. Emam Ashour a lui raté le dernier geste devant le gardien néo-zélandais Max Crocombe en toute fin de mi-temps.

Salah décisif

Surman a encore sauvé les siens à la 55e, en déviant du genou un tir dangereux de Mostafa Ziko. Mais il n'a rien pu faire pour empêcher ce dernier d'égaliser de la tête à la 59e.

Bonne nouvelle pour l'équipe d'Iran

Neuf minutes plus tard, le capitaine Salah a donné l'avantage aux Pharaons, bien servi par le remuant Ziko. Trezeguet a apporté sa pierre à l'édifice inscrivant le 3-1 de la tête sur un corner botté par Salah à la 82e.

Il aura fallu neuf rencontres et quatre participations à la nation septuple championne d'Afrique pour glaner un premier succès dans un Mondial. Désormais, les hommes de l'ancien joueur de Neuchâtel Xamax Hossam Hassan sont en posture favorable avant leur dernier match de phase de groupes face à l'Iran vendredi. La Nouvelle-Zélande devra quant à elle réaliser un exploit face à la Belgique pour espérer accéder aux 16es de finale.

(ats/roc)

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