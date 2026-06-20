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Une «injustice arbitrale»: l'Algérie saisit la Fifa

KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 16: Lionel Messi #10 of Argentina apologizes to Aïssa Mandi #2 of Algeria during the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Algeria at Kansas City Stadium ...
Lionel Messi n'a reçu aucun carton pour sa faute sur Aïssa Mandi. image: Getty

Une «injustice arbitrale»: l'Algérie saisit la Fifa

L’Algérie a dénoncé les décisions arbitrales prises lors de son match contre l’Argentine et déposé un recours auprès de la Fifa, a-t-on appris vendredi soir.
20.06.2026, 10:1720.06.2026, 10:17

La Fédération algérienne de football (FAF) a formulé un recours auprès de la Fifa pour dénoncer l'«injustice arbitrale» subie lors de la défaite face à l'Argentine (3-0) au Mondial 2026, notamment sur une action impliquant la superstar Lionel Messi, a indiqué vendredi à l'AFP une source au sein de la FAF.

Lors de cette rencontre disputée le 16 juin à Kansas City, la première des deux sélections dans cette Coupe du monde, Messi avait effectué à la 30e minute un tacle appuyé sur le mollet du défenseur algérien Aïssa Mandi, en arrivant par derrière. L'attaquant argentin, auteur d'un triplé lors de la victoire de son équipe (17e, 60e, 76e), n'a toutefois écopé d'aucun carton de la part de l'arbitre polonais Szymon Marciniak.

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Un arbitre tranche: «Messi aurait dû recevoir un carton rouge!»

Grâce à ce triplé, le champion du monde et octuple Ballon d'Or a égalé le record du nombre de buts inscrits en Coupe du monde, jusque-là détenu seul par l'Allemand Miroslav Klose avec 16 réalisations.

«Le recours concerne avant tout la faute de Messi, qui méritait un carton rouge de l'avis général. Il y a également eu deux coups de coude sur Ibrahim Maza et Anis Hadj Moussa, dans des situations qui justifiaient elles aussi une exclusion», a indiqué la même source, précisant que le recours avait été déposé dès le lendemain de la rencontre.

«Nous ne disons pas que l'équipe argentine n'était pas forte, mais nous ne pouvons pas rester silencieux face à une injustice. Trois actions étaient parfaitement claires et la VAR n'est pas intervenue», a déploré la source.

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«Nous n'attendons pas un changement du résultat, mais nous savons que chaque match fait l'objet d'une évaluation par la commission d'arbitrage, qui prend ensuite les décisions appropriées», a-t-elle conclu.

L'Algérie disputera son prochain match lundi contre la Jordanie à Santa Clara, avant de conclure sa campagne de phase de groupes face à l'Autriche le 27 juin, de nouveau à Kansas City.

Les Fennecs participent à leur cinquième Coupe du monde. Ils ne se sont qualifiés qu'une seule fois pour la phase à élimination directe, en 2014, lorsqu'ils s'étaient inclinés 2-1 après prolongation face à l'Allemagne.

(afp/roc)

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