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A dix, la Belgique s'en sort bien contre l'Iran

A dix, la Belgique s'en sort bien contre l'Iran

Malgré plusieurs alertes iraniennes et une fin de match disputée à dix après l’exclusion de Ngoy, la Belgique a dû se contenter d’un partage (0-0) face à l’Iran dimanche à Los Angeles.
21.06.2026, 23:0621.06.2026, 23:06
Belgium&#039;s Arthur Theate (3) and Iran&#039;s Shahriyar Moghanloo (20) fight for the ball during the World Cup Group G soccer match between Belgium and Iran in Inglewood, Calif., near Los Angeles, ...
Belgique - IranKeystone

La Belgique et l'Iran se sont quittés dos à dos dimanche à Los Angeles. Un match nul 0-0 qui force les Diables Rouges à battre la Nouvelle-Zélande lors du dernier match.

Dans cet affrontement crucial pour la tête du groupe G, la Belgique devait en mettre un peu plus que contre l'Egypte (1-1). Les joueurs de Rudi Garcia étaient dans l'obligation de réagir dès l'entame, ce qu'ils ont fait par De Cuyper et Tielemans. sauf que ce sont les Iraniens, grâce à Kanaani qui sont passés proches de l'ouverture du score. Mais Thibault Courtois a dit non.

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Le gardien du Real a été battu à la 25e par Taremi, sauf que la VAR a refusé ce but pour un hors-jeu. Les Diables Rouges ont eu chaud. Mêmes intervenants à la 53e sur une nouvelle action chaude pour les joueurs du Moyen-Orient. Taremi a repris de volée, mais Courtois s'est interposé.

Les Belges sont passés tout près du 1-0 à la 59e. De Cuyper s'est retrouvé dans une position idéale à deux mètres du but, mais le joueur de Brighton n'est pas parvenu à lever le ballon et Beirandvand a pu capter le ballon. Les joueurs de Rudi Garcia ont dû composer avec l'expulsion de Ngoy à la 66e. Le défenseur s'est mélangé les crayons et n'a eu d'autre solution que de faire une faute de dernier recours.

Belges et Iraniens se retrouvent avec deux points au compteur. Ils suivront avec intérêt la rencontre qui va opposer cette nuit l'Egypte à la Nouvelle-Zélande. Les deux nations ont un point jusqu'ici. (dal/ats)

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