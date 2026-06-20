Raphinha souffre d'une blessure à la cuisse. Keystone

Encore une mauvaise nouvelle pour l'équipe du Brésil

Blessé à la cuisse, l'attaquant du Barça va devoir suivre un traitement intensif.

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Le Brésil et Raphinha sont en plein doute. L'attaquant du Barça va suivre un traitement intensif après avoir subi une lésion musculaire à la cuisse droite, a indiqué samedi la fédération brésilienne.

Le Brésilien sera donc très probablement forfait pour le prochain match contre l'Ecosse mercredi et incertain également pour la suite du tournoi, même s'il reste avec l'équipe brésilienne.

Au lendemain de la victoire contre Haïti (3-0), l'attaquant de 29 ans a passé des examens médicaux samedi qui ont confirmé la nature de la blessure, une lésion musculaire à la cuisse droite.

La CBF a écrit dans un communiqué:

«Le joueur suivra un protocole de traitement intensif, sous la supervision de l'équipe médicale de la sélection brésilienne, dans le but de se rétablir et de reprendre son activité le plus rapidement possible.»

Vendredi, l'ailier du FC Barcelone a été contraint de quitter la pelouse du Lincoln Financial Field de Philadelphie à la 40e minute.

Cette alerte musculaire a ravivé des inquiétudes pour la Seleçao et son sélectionneur Carlo Ancelotti autour de Raphinha, régulièrement freiné par des pépins physiques aux cuisses ces derniers mois. (ats/afp)