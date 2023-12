Ce coach craque: «J'ai juste envie de te frapper»

L'entraîneur de Reims n’a pas apprécié le comportement de son homologue niçois, dimanche en championnat, et l'a fait savoir après le match.

Quelques instants après la défaite de Reims sur la pelouse de Nice (2-1), dimanche en championnat de France, le coach rémois n'a pas mâché ses mots au micro de Prime Video. «Il y a de la frustration. Ça me casse les couilles. Ça me rend fou», a-t-il commencé par dire, avant de s'étendre sur le comportement de Francesco Farioli, le coach de l'OGC Nice.

Will Still a affirmé que ce dernier avait célébré un but devant le banc rémois et que ça ne lui avait pas du tout plu. Il l'a dit avec des mots forts, sans langue de bois.

Le coach de Reims a toutefois rendu hommage au travail de Farioli:

«(Sa célébration) n'est qu'un détail, félicitations à lui. Il fait un boulot remarquable»

Francesco Farioli a-t-il exagéré sur les deux buts de son équipe? L'OGC Nice jure que non et a diffusé des vidéos pour le prouver. Ces extraits filmés montrent les deux bancs de touche juste après les buts azuréens. On aperçoit Farioli toujours à l'écart de la zone technique de son homologue rémois, ce qui contredit la version de Will Still et permet d'éteindre la polémique.