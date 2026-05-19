Gros moment de gêne pour cette star du foot

Un joueur d’Arsenal s’est retrouvé les fesses à l’air lors du match de Premier League contre Burnley, lundi soir.

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Arsenal a fait un grand pas vers le titre de champion d’Angleterre en s’imposant lundi soir 1-0 contre Burnley. C’est Kai Havertz qui a libéré l’Emirates Stadium en inscrivant un but de la tête sur corner à la 36e minute.

Désormais, à une journée de la fin, les Gunners disposent de cinq points d’avance sur Manchester City, qui possède un match en retard contre Bournemouth (ce mardi, 20h30).

Si les hommes de Mikel Arteta battent Crystal Palace dimanche, ou s’ils commettent un faux pas mais que City ne parvient pas à engranger le maximum de points, ils seront sacrés, plus de 20 ans après leur dernier titre de champion, en 2004.

Bien sûr, la réalisation de Kai Havertz a monopolisé l’attention, surtout dans une rencontre aussi importante conclue sur le plus petit des scores. Mais une autre scène, cocasse, a elle aussi fait parler d'elle.

La voici ⬇️ Vidéo: twitter

A un quart d’heure de la fin du match, le défenseur d’Arsenal, Piero Hincapié, a perdu l’équilibre dans la surface de réparation à la suite d’un duel à l’épaule avec Axel Tuanzebe. Hincapié s’est alors écroulé sur le ventre. Sauf que dans sa chute, il a emporté avec lui son vis-à-vis qui, en posant un appui au sol, a retenu à l'aide de ses crampons le short de l’Equatorien.

Ni une ni deux, Piero Hincapié s’est retrouvé les fesses à l’air sur la pelouse, une image qui a amusé les fans de foot et qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

(roc)