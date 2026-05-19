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Foot: Piero Hincapié (Arsenal) s'est retrouvé nu contre Burnley

Gros moment de gêne pour cette star du foot

Un joueur d’Arsenal s’est retrouvé les fesses à l’air lors du match de Premier League contre Burnley, lundi soir.
19.05.2026, 14:5519.05.2026, 16:25

Arsenal a fait un grand pas vers le titre de champion d’Angleterre en s’imposant lundi soir 1-0 contre Burnley. C’est Kai Havertz qui a libéré l’Emirates Stadium en inscrivant un but de la tête sur corner à la 36e minute.

Désormais, à une journée de la fin, les Gunners disposent de cinq points d’avance sur Manchester City, qui possède un match en retard contre Bournemouth (ce mardi, 20h30).

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Si les hommes de Mikel Arteta battent Crystal Palace dimanche, ou s’ils commettent un faux pas mais que City ne parvient pas à engranger le maximum de points, ils seront sacrés, plus de 20 ans après leur dernier titre de champion, en 2004.

Bien sûr, la réalisation de Kai Havertz a monopolisé l’attention, surtout dans une rencontre aussi importante conclue sur le plus petit des scores. Mais une autre scène, cocasse, a elle aussi fait parler d'elle.

La voici ⬇️

Vidéo: twitter

A un quart d’heure de la fin du match, le défenseur d’Arsenal, Piero Hincapié, a perdu l’équilibre dans la surface de réparation à la suite d’un duel à l’épaule avec Axel Tuanzebe. Hincapié s’est alors écroulé sur le ventre. Sauf que dans sa chute, il a emporté avec lui son vis-à-vis qui, en posant un appui au sol, a retenu à l'aide de ses crampons le short de l’Equatorien.

Ni une ni deux, Piero Hincapié s’est retrouvé les fesses à l’air sur la pelouse, une image qui a amusé les fans de foot et qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

(roc)

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