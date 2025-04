13 buts, 14 assists: Xherdan Shaqiri est la star du championnat. Image: keystone

Sans Shaqiri, Bâle serait mal barré en Super League

Si le FCB peut croire très fort au titre de champion huit ans après son dernier sacre, c'est avant tout grâce à un homme et à ce qu'on appelle «l'effet Shaq».

Niklas Helbling Suivez-moi

Xherdan Shaqiri a toujours été un homme des grands matchs, des grands moments. Lorsque les fans de football suisse entendent son nom, ils pensent immédiatement à son retourné acrobatique contre la Pologne à l'Euro 2016, au but victorieux contre la Serbie au Mondial 2018 ou encore à son dernier but en équipe nationale contre l’Écosse (Euro 2024). Depuis le début de saison, il est de retour dans son pays natal et fait également des merveilles en Super League. Le week-end dernier encore, il a été l'homme du match dans le choc au sommet face au FC Zurich (4-0) grâce à deux buts magnifiques.

Shaqiri a expliqué ensuite qu'en dominant ainsi Zurich, le FCB avait envoyé un message: ceux qui veulent le titre de champion devront d’abord passer sur le corps des Rhénans. Et comme Servette a laissé des points en route pour la troisième journée consécutive dimanche, Bâle se retrouve en tête du classement avec six points d’avance à six journées de la fin.

Le point en Super League: Image: TXT

«Je vais tout donner pour que l’on ramène à nouveau le trophée à Bâle», avait déclaré Shaqiri lors de son retour en août 2024, devant des milliers de fans venus au Parc Saint-Jacques rien que pour lui.

Lorsqu’il était entré en jeu contre Yverdon alors que le score était de 2-0, l’ambiance au Joggeli avait donné la chair de poule. Après la victoire, Bâle figurait pour la première fois depuis près de deux ans dans le top 3. Shaqiri avait lancé malicieusement:

«C’est l’effet Shaq»

Le rêve bâlois d’un premier titre de champion depuis la saison 2016/17 est plus vivant que jamais – et tout cela grâce à Xherdan Shaqiri. Après un début pas tout à fait facile – le FCB a perdu les deux premiers matchs avec Shaqiri dans le onze de départ – le numéro 10 a montré pour la première fois toute sa valeur avec une passe décisive sur coup franc pour le but victorieux d’Adrijan Barisic lors du 1-0 contre YB. Deux matchs plus tard, il a envoyé un signal fort au reste du championnat lors de la victoire 6-1 sur la pelouse de Winterthour: il était de retour!

Shaqiri avait réalisé un festival contre «Winti» le 26 octobre 2024. Keystone

Ce jour-là, il a été directement impliqué dans cinq des buts, marquant lui-même deux fois, dont une fois sur un corner direct. Depuis, Shaqiri – qui avait besoin d’un peu de temps pour retrouver sa forme après une longue pause de compétition suite à l’Euro – est en pleine forme.

Pour se rendre compte à quel point ce petit homme de 1m69 domine la ligue, il suffit de jeter un coup d'œil aux statistiques. Il a marqué 13 buts et délivré 14 assists, ce qui représente presque un «point» par match en 28 apparitions. A cela s'ajoutent deux buts et une passe décisive en trois matches de Coupe, compétition dans laquelle le FCB jouera dans deux semaines à domicile contre Lausanne pour se qualifier pour la finale. Shaqiri est de loin le meilleur buteur de la ligue (Miroslav Stevanovic est 2e du classement avec neuf réussites).

Mais ces chiffres bruts, aussi impressionnants soient-ils, ne rendent pas pleinement justice à l’importance de Shaqiri pour le FCB. Lorsqu’il quitte le terrain, le jeu offensif des Bâlois s’effondre. À cela s’ajoute le fait que presque chacune de ses participations dans les réussites de sa formation a eu une importance cruciale.

Lors de la victoire 3-1 contre Servette, le joueur de 33 ans a inscrit un triplé; lors du succès 2-1 contre Lucerne, un doublé. Et même par ses passes décisives, il a permis au FCB de décrocher des points précieux, non seulement face à YB, mais aussi contre Zurich (1-0), tout récemment à Winterthour (2-0), où il a également marqué, ou encore contre GC (2-1).

Rares sont ceux qui tirent des coups de pied arrêtés et des centres aussi dangereux que le «chuchoteur de ballon» Xherdan Shaqiri. Image: keystone

Sans les buts de Shaqiri, c'est simple, il manquerait 19 points au FC Bâle. Le FCB serait 8e et participerait au groupe de relégation, comme l'année précédente. Bien que ce genre de scénario fiction n'ait qu'une signification limitée, on peut sans doute affirmer que sans Shaqiri, le FCB ne se serait jamais retrouvé aussi haut dans le classement à cette période de l'année.

Shaqiri n’est pas seulement le meilleur joueur, il est aussi le leader incontesté. Depuis cette année, c’est lui – et non plus Dominik Schmid – qui porte le brassard de capitaine. Une décision de l’entraîneur Fabio Celestini qui avait d’abord surpris, mais qui paraît désormais plus que logique. Celestini, dont l’avenir à Bâle a récemment fait l’objet de spéculations, peut ainsi compter sur le soutien assuré de sa plus grande star. Shaqiri a toujours défendu publiquement son coach, niant toute tension au sein de l’équipe. Et samedi dernier, lorsque les joueurs «Rotblau» ont dansé devant les fans ayant fait le déplacement, Celestini a célébré avec son équipe.

Mais «l'effet Shaqiri» n'est pas seulement perceptible sur le terrain, il l'est aussi dans les tribunes, puisque la moyenne de spectateurs au Parc Saint-Jacques a augmenté de plus de 3200 fans par rapport à la saison dernière. Cela est bien sûr aussi lié au succès, mais c'est surtout lors des premiers matchs après le retour du fils prodigue que l'on a pu constater une énorme augmentation. De plus, en raison de l'affluence, beaucoup ont dû attendre des semaines pour obtenir leur maillot Shaqiri.

Enfin, Shaqiri est également une bénédiction pour les diffuseurs. Blue ne communique certes pas de chiffres, mais a déclaré en janvier à CH Media:

«Nous sommes très satisfaits de notre croissance cette saison. Les effets des joueurs, comme dans le cas de Shaqiri, se reflètent également dans nos chiffres»

La saison dernière, la SRF n'a jamais enregistré un nombre de téléspectateurs à six chiffres lors d'un match du FC Bâle; cette saison, cette marque a déjà été franchie à plusieurs reprises. Lors de la partie à Berne, 200'000 personnes ont même regardé la rencontre.

Xherdan Shaqiri a déjà fêté trois titres de champion sur la Barfüsserplatz et veut maintenant y retourner. Image: KEYSTONE

Bien qu'il existe d'autres joueurs suisses de retour de l'étranger, comme Christian Fassnacht, Steven Zuber ou, depuis longtemps déjà, Renato Steffen, il est clair que Xherdan Shaqiri est la star de la ligue. Une vedette qui n'a jamais été aussi proche de tenir sa promesse et de ramener le «trophée». Même si, après cette saison mal engagée, peu de gens croyaient le FCB capable d’un tel exploit. Mais c’est justement ça, l’«effet Shaq».