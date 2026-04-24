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Blessé, Lamine Yamal prend un risque avant la Coupe du monde

Lamine Yamal a quitté le terrain mercredi soir après s&#039;être fait mal en tirant un penalty.
Yamal s'est blessé à la cuisse gauche mercredi.Keystone

Lamine Yamal risque gros avant la Coupe du monde

Le prodige du FC Barcelone ne sera pas opéré. Un médecin le met en garde: le joueur devra se montrer «très prudent» dans sa récupération pour éviter une rechute.
24.04.2026, 11:4624.04.2026, 13:03

Un «rêve» en suspens: le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, blessé à la cuisse gauche, va se lancer dans une course contre-la-montre pour disputer sa première Coupe du monde cet été avec l'Espagne, dont le statut de favori dépend grandement de sa présence.

L'ailier de 18 ans, qui s'est blessé mercredi en marquant un pénalty contre le Celta Vigo (1-0), est touché au «biceps fémoral» de la cuisse gauche selon son club, une blessure qui nécessite plusieurs semaines d'arrêt.

«Cette blessure va m'éloigner du terrain au moment où je voulais le plus y être, et cela me fait encore plus mal que ce que je peux vous expliquer. (...) Ce n'est pas la fin, ce n'est qu'une pause. Je reviendrai plus fort, avec encore plus d'envie que jamais, et la saison prochaine sera meilleure.»
Lamine Yamal sur Instagram

La star de la sélection espagnole «manquera le reste de la saison», précise le Barça, mais devrait être «disponible» pour disputer cet été sa première Coupe du monde (11 juin-19 juillet) aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le jeune gaucher, champion d'Europe en 2024 avec la Roja, s'était dit «impatient» lundi lors de la cérémonie de remise des Prix Laureus du sport, à quelques semaines du début du tournoi:

«Depuis tout petit, je rêve de participer à une Coupe du monde, de voir ma mère dans les tribunes, représenter l'équipe nationale... Ces deux mois me sembleront bien courts et j'espère que nous terminerons champions.»

Pour que ce vœu se réalise, Yamal, qui fait partie des joueurs les plus attendus de ce Mondial nord-américain, va suivre «un traitement conservateur» (sans opération) pour être remis à temps pour le premier match de l'Espagne dans le tournoi, programmé le 15 juin face au Cap-Vert.

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Sa présence dans la liste finale du sélectionneur Luis De la Fuente, même s'il n'est pas encore remis à 100%, ne fait guère de doute. La blessure du phénomène catalan vient cependant s'ajouter à des incertitudes concernant plusieurs joueurs majeurs actuellement blessés, en pleine rééducation ou qui viennent seulement d'effectuer leurs retours sur les terrains: Rodri (Manchester City), Fabian Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal) et Nico Williams (Athletic Bilbao).

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S'il est bien dans la liste, le jeune numéro 10 pourrait toutefois être préservé en début de tournoi, face à des adversaires abordables dans le groupe H (Cap-Vert, Arabie saoudite, Uruguay) et compte tenu du risque important de rechute de ce type de lésions musculaires. Le docteur Pedro Luis Ripoll, fréquemment interrogé dans les médias, a ainsi évalué auprès de la radio Cadena Ser à «30%» le taux de récidive de cette blessure et appelé Yamal à être «très prudent» dans sa récupération.

En attendant, le FC Barcelone, éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions, va donc devoir faire sans son meilleur joueur pour préserver ses neuf points d'avance sur le Real Madrid et conserver son titre de champion d'Espagne.

Le classement:

Image
Image: TXT

Déjà gêné en première partie de saison par une pubalgie, Yamal, 2e du Ballon d'Or l'an dernier, a pris une nouvelle dimension avec le géant catalan, dont il est le meilleur buteur et meilleur passeur, avec 24 réalisations et 20 passes décisives toutes compétitions confondues, dont 15 depuis le mois de janvier.

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Privé de son compère d'attaque Raphinha, et avec un Robert Lewandowski sur le déclin, le dribbleur barcelonais venait d'enchaîner des performances de très haut niveau, affirmant qu'il avait retrouvé «le plaisir» de jouer après des mois à lutter contre ces douleurs récurrentes. Il va devoir se montrer patient, à nouveau, pour espérer tenir sa place parmi les étoiles mondiales qui ont rendez-vous à New York, le 19 juillet, pour la finale.

(jcz/afp)

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