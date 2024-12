Alpine peut dire merci à Pierre Gasly. image: Getty

Ce pilote de Formule 1 n'a pas coûté un seul centime à son écurie

Le Français Pierre Gasly est devenu le premier pilote titulaire à participer à une saison entière de F1 sans endommager sa monoplace. Tout le contraire de Sergio Perez, qui a causé des millions de dollars de dégâts à sa Red Bull. On vous livre le classement complet.

Timo Rizzi

La saison de Formule 1 s'est achevée le 8 décembre dernier et l'heure est désormais au bilan. Comme à chaque fin d'exercice, un classement en particulier retient l'attention des suiveurs: celui des dégâts causés par les pilotes à leur monoplace.

Qui est le plus délicat? Qui au contraire a détruit trop souvent sa voiture? Et bien, la saison 2024 livre un résultat étonnant. Le Français Pierre Gasly a participé aux 24 Grands Prix du calendrier. Or il n'a jamais causé le moindre dommage à son Alpine en course. Aucune pilote régulier n'avait réussi pareille performance auparavant.

Pierre Gasly est donc le conducteur dont rêve tout mécanicien. Il n'a pas coûté un seul centime à son écurie en frais de réparation. Tout le contraire d'un certain Sergio Perez, dont le pilotage parfois rocambolesque a obligé Red Bull à sortir le portefeuille. L'équipe autrichienne a dépensé près de 5 millions de dollars pour couvrir les accidents du Mexicain.

Personne n'a fait pire, même si Alexandre Albon (Williams) termine relativement proche de «Checo» Perez.

Si Gasly fait figure de très bon élève, d'autres stars de la F1 ont été particulièrement soigneuses cette année. C'est le cas de Lewis Hamilton, des pilotes McLaren et de Max Verstappen, qui ont couru aux avant-postes et qui ont tous causé moins d'un million de dollars de dégâts à leur équipe. Liam Lawson affiche également un très bon bilan (125 000$), mais il n'a participé qu'à quelques Grands Prix.

C'est en partie grâce au pilotage du Français qu'Alpine a pu redresser la barre en cours d'exercice, après un début d'année catastrophique. L'écurie s'est finalement classée sixième au classement des constructeurs et son pilote a validé une 10e place au championnat du monde. «Quand je suis arrivé ici, il y avait trois objectifs: une sixième place au classement des constructeurs, une dixième place au classement des pilotes et conserver la voiture intacte», a déclaré le natif de Rouen à l'issue de la saison. Mission remplie!