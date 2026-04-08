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Paul Seixas a évité un curieux incident en pleine course

Le nouveau prodige du cyclisme a assommé le Tour du Pays basque mardi, mais il a failli tout perdre en raison d'une improbable mésaventure.

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Quel phénomène! Paul Seixas a pris mardi une option sur un succès final au Tour du Pays basque en assommant la deuxième des six étapes au prix d'un solo magistral de 26 kilomètres en direction de Mendukilo, au lendemain de sa victoire écrasante dans le contre-la-montre inaugural.



Mais le Français de 19 ans a failli perdre une grande partie de son avantage à moins de 4 km de l'arrivée mardi, lorsqu'il a dû esquiver un spectateur allongé sur le sol, peut-être renversé par une voiture ou une moto.

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Paul Seixas s'en est bien sorti et a pu poursuivre sa marche en avant pour prendre une sérieuse option sur la victoire finale. Au terme de cette étape accidentée, le prodige de la formation Décathlon CMA CGM possède près de deux minutes d'avance sur son plus proche poursuivant, le Slovène Primoz Roglic, troisième de l'étape derrière le Danois Mattias Skjelmose.

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Alors que l'épreuve espagnole met aux prises quelques-uns des meilleurs grimpeurs de la planète, aucun d'entre eux n'a pu suivre le Rhodanien mardi quand il a attaqué à six kilomètres de la principale difficulté du jour, le col de première catégorie de San Miguel de Aralar. «La meilleure défense, c'est l'attaque. J'ai coché cette étape que j'ai l'ambition de remporter», avait-t-il expliqué dans son interview d'avant-course.

Impérial dans les bosses, Seixas a aussi montré une habilité impressionnante pour dévaler San Miguel de Aralar. Après avoir pris près d'une minute à ses poursuivants dans l'ascension du col, le Français a encore augmenté son avance d'une trentaine de secondes supplémentaires grâce à des qualités de descendeur qu'il avait déjà étalées le 28 février dernier lors de son succès lors du Faun-Ardêche Classic.

A 19 ans à peine, Paul Seixas s'est mis dans les conditions pour succéder à Christophe Moreau, dernier Français vainqueur d'une course par étapes au niveau World Tour, voilà presque 20 ans (Critérium du Dauphiné Libéré, 2007). Se posera ensuite la question de sa participation au prochain Tour de France. Une décision est attendue après la Flèche Wallonne disputée le 22 avril 2026 et Liège-Bastogne-Liège quatre jours plus tard.

(jcz/afp)