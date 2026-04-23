Davos furieux contre un joueur de Gottéron et les arbitres



Le HCD s’est incliné mercredi en prolongations lors de l’acte trois face à Gottéron. Une grossière faute non sanctionnée de Wallmark, peu avant le but décisif de Sprunger, reste en travers de la gorge des Grisons.

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Julien Sprunger a été le héros de la soirée, ce mercredi. Cette légende vivante de Fribourg-Gottéron, âgée de 40 ans, a inscrit le but du 3-2, celui de la victoire à l’extérieur lors de la deuxième prolongation. Les visiteurs ont ainsi remporté l’acte trois de la série et mènent 2-1 en finale.

Le bouc émissaire de la soirée se nomme quant à lui Lucas Wallmark, du moins aux yeux des supporters du HC Davos. Même les amateurs de hockey neutres n’en croient pas leurs yeux: comment le Suédois a-t-il pu être autorisé à terminer le match?

Une faute évidente

Au cours de la deuxième prolongation, Wallmark a mis son adversaire Filip Zadina à terre d’un coup de crosse à deux mains au creux du genou gauche. L’attaquant des Grisons, auteur du but qui avait donné l’avantage 2-1 à son équipe, a alors quitté la glace, aidé par les soigneurs. Zadina n’est plus revenu en jeu après ce coup.

La faute en vidéo ⬇️ Vidéo: extern / rest

«C’est clairement une faute», a estimé Ueli Schwarz, expert pour la chaîne MySports. «Les arbitres doivent la siffler.» Mais apparemment, aucun homme en noir n’a constaté le geste. Le fait que l'action ait ensuite été diffusée sous tous les angles sur l’écran géant de la patinoire, dans une bronca générale, n’y change rien: Wallmark s’en est tiré sans sanction.

Il semble toutefois possible que cette faute ait des conséquences. Lucas Wallmark risque désormais une suspension prononcée par le juge unique. Ce dernier décidera si le joueur de Gottéron est autorisé à disputer le quatrième acte de la finale, vendredi soir à la BCF-Arena.

(ram/roc)