Les fans de Gottéron risquent une drôle de surprise chez ce barbier

Yanick Winkelmann, figaro à Fribourg, a piégé des clients supporters des Dragons dans une caméra cachée. Il pourrait refaire le coup en demi-finale des play-offs contre Lausanne.

Plusieurs clients de l'enseigne «Le Barbier de Fribourg», fans de Gottéron, ont vu leurs poils s'hérisser cette semaine. La faute à une caméra cachée aussi originale en Suisse romande que drôle, qui les a piégés. La vidéo qui en découle fait le buzz sur TikTok, avec 236 000 vues en trois jours après sa publication mardi, 11 000 likes et 200 commentaires.

Elle montre le barbier, Yanick Winkelmann, enfiler autour du cou des clients la traditionnelle cape qui retient cheveux et poils. Mais sur cette cape est agrafé... un maillot du CP Berne, rival héréditaire de Fribourg-Gottéron et adversaire en quart de finale des play-offs au moment du tournage de cette caméra cachée.

L'effet d'optique donne l'impression que les hommes prêts à être coiffés portent le chandail des Ours. Reconnaissant celui-ci, certains ne laissent même pas le temps au barbier de poser la cape sur leur poitrine, quand les autres la retirent illico.

Leur réaction est épidermique mais toujours bon enfant, sous le regard de Yanick Winkelmann, hilare. «Enlève ça tout de suite!», «Non tu peux pas faire ça!», «Tu arrêtes! Tu veux me tuer ou bien?! Je vais faire une crise cardiaque!», s'emportent les victimes de la blague, elles aussi pliées de rire.

«On a ciblé des clients dont on connaissait l'amour pour Fribourg-Gottéron», explique à watson Yanick Winkelmann. Et dans cette ville férue de hockey, ils n'étaient pas difficiles à trouver.

Le figaro doit cette idée à son pote Robin Mulhauser, dont l'entreprise «Fast Marketing» s'occupe des réseaux sociaux du «Barbier de Fribourg». «Il me l'a proposée et j'ai tout de suite dit: "Go, on fonce!"»

«Le jour même, je commandais en livraison express un maillot du CP Berne sur Marketplace, trouvé au fin fond du canton de Saint-Gall», rembobine Yanick Winkelmann.

«Je l'ai reçu le lendemain, je l'ai agrafé à la cape et j'ai directement fait des essais sur ma femme»

Dans son salon, le barbier a pu dissimuler des petites caméras dans son matériel, histoire d'immortaliser la réaction des clients piégés.

«Les réactions ont toutes été bon enfant, il n'y a rien eu d'agressif. On a beaucoup rigolé»

Yanick Winkelmann avoue qu'il ne s'attendait pas à un tel succès de sa vidéo sur les réseaux sociaux. «On a reçu plein de messages d'internautes nous disant qu'ils ont adoré l'idée», se réjouit le jeune homme. «Je pense que ça a si bien marché parce que c'était une idée super spontanée et très vite mise en place».

Il n'a pas encore pu mesurer l'effet sur son agenda clientèle de ce coup de com', mais ce dernier a au moins eu le mérite de faire une sacrée pub au «Barbier de Fribourg».

Yanick Winkelmann a bien rigolé avec son espièglerie. image: dr

Reste une question: l'as des ciseaux refera-t-il la farce avec une cape aux couleurs du Lausanne HC pendant la demi-finale?

«Franchement, je ne sais pas encore. On aimerait bien trouver une autre idée originale et spontanée»

Il faut dire que les clients sont désormais sur le qui-vive. «Avant de s'asseoir, ils guettent tous s'il y a une caméra dissimulée ici ou là», rigole le Fribourgeois.

«On verra aussi ce qu'on peut faire en fonction de l'intensité des matchs et des résultats. Ce serait cool de lancer une action qui puisse donner un coup de pouce à nos Dragons.»

Une chose est sûre: Gottéron ne dira pas non à une aide de ses fans parce que face à ce LHC, vainqueur de la saison régulière, il sera sur le fil du rasoir.