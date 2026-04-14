Hockey: Patrick Fischer a falsifié un certificat Covid

Patrick Fischer lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Keystone

Le coach de la Nati de hockey a falsifié un certificat Covid

Le sélectionneur suisse Patrick Fischer admet avoir utilisé un faux certificat Covid pour entrer en Chine lors des JO de Pékin.

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Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Patrick Fischer s'est rendu au tournoi olympique de Pékin en 2022 avec un faux certificat de vaccination Covid. Il a été condamné en 2023 à titre individuel.



La Fédération suisse de hockey sur glace a diffusé un communiqué de presse ce lundi dans la soirée, soit plus de quatre ans après les faits, afin de préciser que ni l'instance ni Swiss Olympic n'avaient connaissance de cette fraude au moment des faits.

Patrick Fischer a fait acte de contrition dans une vidéo où il a admis être «entré en Chine en utilisant un certificat de vaccination non valide. J'ai tiré les leçons de cette erreur et j'en tirerai les conséquences pour mon comportement futur», a-t-il déclaré, tout en précisant avoir payé l'amende à laquelle il a été condamné.



Un tournoi à oublier Lors des JO de Pékin, l'équipe de Suisse de hockey avait terminé dernière de son groupe préliminaire. Elle avait ensuite battu la Tchéquie (4-2) lors du tour qualificatif, avant de céder dès les quarts de finale face à la Finlande (1-5). Une grosse déception pour Patrick Fischer et ses hommes. Le sélectionneur avait d'ailleurs été critiqué pour avoir titularisé Reto Berra en quart de finale au lieu de Leonardo Genoni, lequel sortait d'un gros match face aux Tchèques. Image: sda

Le coach, qui quittera son poste au terme du Mondial de hockey disputé à Zurich et à Fribourg (15-31 mai), ne souhaitait alors pas se vacciner et a ainsi «commis une grave erreur», comme a admis Fischer.



Le président de la Fédération Urs Kessler a indiqué «prendre acte de la situation» tout en trouvant «louable» que Patrick Fischer ait reconnu sa faute. Pour Kessler, l'affaire est désormais «réglée» au niveau de la Fédération. (jcz/ats)

