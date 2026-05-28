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Mondial de hockey: Canada et Finlande en demi-finales

Canadiens et Finlandais joueront dans le dernier carré.
Canadiens et Finlandais joueront dans le dernier carré. image: keystone/watson

Les deux premiers demi-finalistes du Mondial sont connus

En quarts de finale, la Finlande a dominé la Tchéquie (4-1) et le Canada a battu les Etats-Unis (4-0). Ces deux équipes joueront les demi-finales de ce Championnat du monde en Suisse.
28.05.2026, 19:0428.05.2026, 19:04

La Finlande et le Canada se sont qualifiés pour les demi-finales du Mondial de hockey sur glace en Suisse. Les Nordiques ont battu les Tchèques 4-1, alors que les Canadiens ont vaincu les Américains 4-0.

Les joueurs de Pennanen ont fait le plus dur au cours de la première moitié de la partie. Manninen a ouvert le score à la 8e, puis Lundell a doublé la marque à la 15e. A la 22e, c'est un contre parfaitement exécuté qui a permis à Helenius d'inscrire le 3-0.

Finland&#039;s Lenni Hameenaho, left, celebrates with Finland&#039;s Nikolas Matinpalo, and Finland&#039;s Aatu Raty, right, after scoring the fourth goal during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey Wo ...
Les Finlandais ont dominé les Tchèques, ce jeudi. image: Keystone

Les Tchèques ont dû attendre une situation à 5 contre 3 pour trouver la faille. Cervenka et Kubalik ont mis sur orbite Hronek qui a expédié un missile en lucarne. Les joueurs de Radim Rulik ont tenté de forcer leur destin et il y a eu plusieurs situations chaudes devant le gardien finlandais Annunen. Mais à la 56e, Hämeenaho a pu marquer le 4-1.

Revanche canadienne

Dans un remake de la dernière finale olympique, les Canadiens ont pris leur revanche sur les Américains. Macklin Celebrini a planté le 1-0 en power-play à la 19e. La bande à Crosby a doublé son avance à la 30e grâce à Holloway. Les Américains ont logiquement poussé au cours de la troisième période, mais ils n'ont pas réussi à prendre en défaut la défense canadienne et son portier Jet Greaves. Connor Brown et Sidney Crosby ont ajouté deux goals dans la cage vide.

Le pari osé de l'ex-coach peut offrir à la Nati son premier titre mondial

Dans les rangs de la formation à la Feuille d'érable, on espère surtout qu'Evan Bouchard ne soit pas trop sérieusement touché, lui qui a été mis violemment KO par le défenseur Ryan Lindgren qui a écopé d'une pénalité de match sur cette action. Sans Bouchard sur le jeu de puissance, les Canadiens seront plus vulnérables. (ats/yog)

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