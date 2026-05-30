ciel clair23°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

L'équipe de Suisse connait son adversaire en finale

epa13005594 Players of Finland celebrate after scoring their third goal during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Championship semi-final game between Canada and Finland in Zurich, Switzerland, ...
Keystone

L'équipe de Suisse connait son adversaire en finale

Ce sera Suisse-Finlande en finale du Championnat du monde à Zurich. Les Lions du Nord ont vaincu le Canada 4-2 dans l'autre demi-finale.
30.05.2026, 22:1930.05.2026, 22:25

Nous aurons donc droit à un remake du dernier match de poule qui avait vu la troupe de Jan Cadieux prendre le meilleur sur ceux de Pennanen 4-2 avec deux buts tombés en fin de rencontre.

Mais avant de penser à la finale, retour sur cette victoire finlandaise qui s'est dessinée dans un tiers médian remporté 3-0 par les Nordiques. Ce deuxième tiers a permis aux Finlandais de renverser la vapeur, eux qui étaient menés 2-1 après vingt minutes. Barkov a égalisé très rapidement, puis Helenius et Räty ont inscrit deux buts en 82 secondes juste après la mi-match.

Commentaire
La Nati brille grâce une caractéristique pas très Suisse

Sans Evan Bouchard en défense après sa sortie sur blessure contre les Etats-Unis, le Canada a perdu pas mal de force en transition et sur le power-play. Au cours du tiers médian, les joueurs à la Feuille d'érable n'ont adressé que trois tirs sur la cage d'Annunen. Mais les deux nations ont propsoé un match très correct avec seulement deux fois deux minutes contre les joueurs de Pennanen.

Et en avance de deux longueurs, les Finlandais n'ont eu qu'à «fermer la porte», une tactique défensive qu'ils maîtrisent plutôt bien.

Le Canada jouera donc le bronze dès 15h30 face à la Norvège. La Finlande tentera elle de se venger après sa défaite contre la Suisse mardi dernier. (ats)

Plus d'articles sur le sport
Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
de Etienne Wuillemin
Bencic a changé une chose cruciale dans son entraînement
Bencic a changé une chose cruciale dans son entraînement
de Claudia Carvalho
Les galères continuent pour Alisha Lehmann
Les galères continuent pour Alisha Lehmann
de Philipp Zurfluh
La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine
La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine
de Julien Caloz
L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
de Alexandre Cudré
Il commet la faute la plus improbable au service
Il commet la faute la plus improbable au service
de Yoann Graber
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
de Romuald Cachod
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
de Christian bräder
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
1
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
de Yoann Graber
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
de Yoann Graber
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
de Romuald Cachod
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
Recettes 2.0 avec du cottage cheese
1 / 6
Recettes 2.0 avec du cottage cheese

Pâtes au cottage cheese
source: swissmilk
partager sur Facebookpartager sur X
La Maison-Blanche veut un billet de 250 dollars à l’effigie de Trump
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Wemby sonne la révolte et décroche un match 7
Les Spurs égalisent à 3-3 dans la série contre le Thunder et vont tenter d'arracher leur qualification en finale samedi sur le parquet du champion en titre.
Les Spurs ont déroulé à domicile jeudi face au Thunder 118-91. San Antonio s'est ainsi offert un match sept samedi, qui désignera le vainqueur de cette finale de conférence Ouest de NBA.
L’article