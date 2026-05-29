Les Helvètes ont pu compter sur un soutien prestigieux jeudi: Roger Federer. image: watson

La Nati a battu sa bête noire avec un porte-bonheur très spécial

La Suisse a enfin dominé la Suède (3-1), sa bête noire, jeudi en quarts de finale du Mondial de hockey. Avec l'aide de... Roger Federer, qui a eu un rôle actif.

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Comme depuis le début de ce Mondial, la Suisse a été brillante jeudi soir à Zurich en quarts de finale. Elle a enfin battu sa bête noire, la Suède (3-1). Il faut dire que les hockeyeurs helvétiques ont été motivés par un porte-bonheur très particulier: Roger Federer.

Même si elle n'était évidemment pas sur la glace, la légende du tennis – 20 titres du Grand Chelem – a joué un rôle actif dans cette victoire. Le Bâlois est venu en personne motiver les troupes dans le vestiaire, juste avant le début du match.

Et pas n'importe comment: c'est lui qui a annoncé, avec détermination, le «six de base» – les cinq joueurs et le gardien – sur la glace au moment du coup d'envoi. Dans une équipe, ce rôle est normalement dévolu au coach. Mais Roger Federer a parfaitement fait le job de Jan Cadieux.

Federer motive les hockeyeurs de la Nati, en vidéo Vidéo: instagram

L'ex-tennisman – retraité depuis 2022 – est entré dans le vestiaire suisse, écharpe de la Nati autour du cou, sous les applaudissements des joueurs et du staff. Très énergique, il a pris place au milieu de la salle – debout –, a lancé quelques mots d'encouragement et donné la composition. L'octuple vainqueur de Wimbledon a été acclamé par tout le vestiaire et a échangé une chaleureuse accolade avec le capitaine, Roman Josi.

Avant de partir, Federer a serré la pogne de chaque joueur, là encore avec vigueur, puis a rejoint la tribune. C'est encore lui qui a donné le coup d'envoi officieux du match, en faisant sonner une grosse cloche de vache – comme le veut la tradition dans ce Championnat du monde.

Contrairement à son revers, Federer a utilisé ses deux mains pour la cloche. Image: KEYSTONE

Durant le match, «Rodgeur» a été filmé plusieurs fois sur son siège, très attentif et même tendu. Mais ses bonnes ondes ont permis à Roman Josi et ses coéquipiers de l'emporter.

De quoi rappeler un excellent souvenir au Bâlois: c'est aussi face à un Suédois qu'il avait remporté l'une des ses victoires les plus intenses émotionnellement. Vous l'avez? La finale de Roland-Garros 2009 contre Robin Söderling, où il avait enfin glané le titre – son seul et unique – sur la terre battue parisienne.

Le compte rendu du match👇 La Nati bat sa bête noire et peut continuer à rêver du sacre mondial

Reste à savoir si Roger Federer sera à nouveau présent à Zurich samedi, pour la demi-finale contre la Norvège. Et qui sait: pour fêter aussi, dimanche, le premier sacre mondial de la Nati? C'est tout ce qu'on espère!