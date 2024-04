Lausanne élimine Gottéron et défiera Zurich en finale des play-off!

Des années de souffrance ont dégoûté la plus belle promesse du saut suisse

«Yakin veut jouer de manière offensive et dominer, mais je ne vois pas ça»

Ce Suisse a participé au trail le plus dur du monde: «Je peux être fier de moi»

On sait pourquoi il y a du bleu sur le nouveau maillot de la Nati

Fabio Celestini s'est juré de ne plus revivre ce qu'il a connu à Lausanne

On a acheté les nouveaux «Panini» et c'est grotesque

Le Lausanne HC et Fribourg-Gottéron se disputent l'amour d'une région

En play-off, une loi dicte le look des arbitres

Ces derniers ont tout tenté dans l'ultime période pour prolonger l'aventure. Marcus Sörensen a bien marqué le but de l'espoir en supériorité numérique (49e), mais Sekac a scellé la qualification des Lausannois dans la cage vide (59e).

Ce défenseur méconnu frappe à la porte de la Nati

Inconnu pour beaucoup en Suisse, le latéral gauche Miro Muheim se montre de plus en plus décisif offensivement avec le Hambourg SV. Et si nous l'emmenions à l'Euro, à la surprise générale?

Il ne fait pas beaucoup parler de lui en Suisse. Il est même inconnu du grand public en Romandie. Miro Muheim réalise pourtant une saison pleine à Hambourg en Bundesliga 2. Ses performances sont même régulièrement saluées par les médias allemands.