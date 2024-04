Vous avez voté pour la plus belle patinoire de Suisse: voici le résultat 🏆

La semaine dernière, watson vous a demandé d'élire la plus belle enceinte de hockey. 4200 lecteurs ont participé au sondage. Verdict.

La finale des play-off entre les ZSC Lions et le Lausanne HC est une superbe affiche sur la glace, mais aussi dans les tribunes. Le duel entre les Lions romands et alémaniques se dispute en effet dans deux des cinq plus belles enceintes du pays que watson a sélectionnées.

Outre la Vaudoise aréna et la Swiss Life Arena, nous avons estimé que l'Eisstadion (Davos), la BCF Arena (Fribourg) et la PostFinance Arena (Berne) méritaient également de postuler au concours de beauté. Nous avons donc présenté chacune de ces patinoires dans un article que vous pouvez retrouver ici:

Nous avons aussi ajouté un sondage au texte, de sorte à savoir quel club est selon vous le plus chanceux du pays. Vous avez été 4221 à voter et voici le résultat:

Chiffres arrêtés au 22 avril à 10h.

Le résultat est clair et net: pour vous, c'est Fribourg-Gottéron qui est le mieux loti, loin devant Lausanne et Davos.

Cette impression est aussi celle du président des Dragons. Dans un entretien accordé à nos confrères de La Première en marge du quart de finale entre son club et le LHC il y a deux semaines, Hubert Waeber avait estimé que Fribourg possédait «la plus belle patinoire de Suisse, voire d'Europe».

La voici: Image: KEYSTONE

Rappelons que, contrairement au domicile de Lausanne ou de Zurich, la BCF Arena a été transformée. Fribourg-Gottéron a ainsi pu jouer de manière ininterrompue dans son arène pendant toute la durée des travaux, de septembre 2018 à septembre 2020. Désormais, cet écrin entièrement rénové a une capacité de 9095 spectateurs. Les hockeyeurs fribourgeois peuvent compter sur leur très fidèle public pour remplir leur arène: tous les matchs cette saison ont affiché guichets fermés!