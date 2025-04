Ajoie a bouleversé la dynamique de sa série

Largement menés au score, après avoir déjà perdu l'avantage de la glace mardi, les Jurassiens sont revenus de nul part pour l'emporter jeudi à Viège et recoller à un partout dans la série, aidés par une violente mise en échec. Sans doute un tournant dans ce barrage.

Battus chez eux après prolongations lors du premier acte du barrage de promotion-relégation, les Ajoulots, mis sous pression, se sont liquéfiés jeudi sur la glace du HC Viège. Incapables de se créer des situations en attaque et piqués à chaque offensive ou presque des locaux, ils ont rapidement été menés au score, et pas qu'un peu: 3-0 après 15 minutes de jeu.

Ajoie est cependant reparti du Valais avec un succès (4-5 après prolongation), après s'être repris en milieu et fin de match, sans toutefois totalement rassurer dans le jeu. Mais comment les Jurassiens ont-ils fait pour renverser une situation qui semblait bien mal embarquée? La victoire s'est tout simplement construite sur une action qui, à 2-0 au tableau d'affichage, a peut-être changé plus que le cours de la partie.

Les Ajoulots sont revenus de très loin jeudi à la Lonza Arena. Image: KEYSTONE

Nous jouions alors la 13e minute. Soudain, Jannik Fischer a infligé une lourde charge à la tête à Adam Brodecki, contraint de quitter ses partenaires. Volontaire? Personne hormis le joueur ne le sait.

Une chose est sûre: ce geste a sonné un début de révolte, et ce, malgré le 3-0 concédé quelques minutes plus tard. Un but somme toute logique compte tenu des pénalités adressées ici et là. Ajoie jouait en effet à trois contre cinq à ce moment précis, sans Thibault Frossard encore en prison pour avoir fait trébucher, Jannik Fischer logiquement exclu suite à sa charge illicite et Adam Rundqvist, qui en est venu aux mains avec Daniel Eigenmann quand Brodecki était au sol, écopant avec son compagnon de cogne d'une pénalité de match.

Mais dès qu'ils sont revenus à cinq contre cinq, les Ajoulots ont immédiatement réduit le score, puis ont profité durant tout le reste de la rencontre des sorties prématurées des leaders du HC Viège, le blessé Adam Brodecki étant le top-scorer du club haut-valaisan, alors que Daniel Eigenmann, qui a enfilé le costume de justicier sous les hourras du public de la Lonza Arena, n'est autre que le capitaine du champion de Swiss League.

On ne sait pas encore si Brodecki sera en mesure de jouer le troisième acte samedi à Porrentruy. «C'est un guerrier. S'il y a une petite chance qu'il soit là, il sera là», a simplement déclaré Sébastien Pico, directeur général du HC Viège, au micro de Rhône FM. Son absence serait un véritable coup dur pour les Valaisans, puisque le Suédois est l'un des trois étrangers du collectif dirigé par Heinz Ehlers, collectif qui tourne déjà sans une quatrième licence extérieure.

Mais même si Adam Brodecki venait à être déclaré apte au combat, le HC Ajoie, revenu du diable Vauvert pour s'imposer en prolongation, a finalement fait le plus difficile jeudi, en s'évitant de justesse le même scénario qu'en 2023, lorsque les Jurassiens étaient menés 2-0 par La Chaux-de-Fonds en barrage. Cette remontée initiée par la charge de Fischer est importante que ce soit pour la confiance ou le moral, tandis que Viège a peut-être déjà laissé passer sa chance.