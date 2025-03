Christian Wohlwend est de ceux qui pensent qu'Ajoie est clairement en danger. image: Keystone

Un ancien du HC Ajoie prédit l'enfer aux Jurassiens

Passé par Porrentruy et fin connaisseur de la Swiss League, Christian Wohlwend est convaincu que les hommes de Greg Ireland éprouveront de grandes difficultés lors du barrage à venir contre le HC Viège. Plusieurs éléments laissent penser qu'un exploit valaisan est possible.

Plus de «Sport»

Battu par Lugano en play-out, Ajoie va croiser le fer avec Viège, champion de Swiss League, dès mardi dans un barrage de tous les dangers, pour tenter de préserver sa place en National League.

Sur le papier, les Jurassiens sont clairement favoris, tant l'écart entre les deux championnats est important. La série est toutefois loin d'être gagnée et inquiète même un certain Christian Wohlwend, ancien entraîneur du HC Ajoie, propulsé cette saison derrière la bande d'Olten en deuxième division. Voici ce que le technicien sans doute le mieux placé pour analyser la confrontation à venir dit au sujet du duel entre le cancre de National League et la meilleure équipe de Swiss League, qu'il connait bien pour l'avoir affrontée cinq fois en 2024/2025.

«Ce sera très difficile pour Ajoie» Christian Wohlwend sur le plateau de MySports

Wohlwend justifie ses propos en évoquant la règle en barrage des quatre joueurs étrangers (soit deux de moins qu'en National League) et par le fait que les hockeyeurs titulaires d'une licence suisse devront prendre leurs responsabilités en attaque, alors qu'ils n'en ont pas l'habitude. Ce qu'il ne précise pas, c'est qu'en face, il y aura une formation dont le succès repose sur la défense.

Viège n'a encaissé que 1,5 but par match en play-offs, ce que personne n'avait réussi dans l'antichambre de l'élite depuis 20 ans, et l'épopée du HC Bâle. Les Valaisans ont compté ces dernières semaines sur un grand Robin Meyer, qui a stoppé 95,23% des tirs durant les séries éliminatoires. Il formera avec Luca Boltshauser le duo de gardiens des SCL Tigers la saison prochaine, en remplacement de Stéphane Charlin. Lui est assuré de «monter».

A contrario, la défense jurassienne sera privée de Valentin Pilet pour encore deux parties, après sa charge sur un Luganais lui ayant coûté trois matchs. Il avait heurté un arbitre par la même occasion.

Cette sanction à l'issue de l'acte cinq est en fait à l'image d'une série dominée par Ajoie, série qui avait parfaitement débuté, mais qui a mal tourné. Finalement, des Jurassiens qui ont encaissé un coup au moral, manquent de confiance et jouent leur avenir, vont affronter des Valaisans en pleine bourre (12-2 en play-offs), qui n'ont absolument rien à perdre et sont coachés par Heinz Ehlers, qui avait hissé Bienne en Ligue nationale A en 2008. Les conditions pour un éventuel exploit semble donc plus que jamais réunies.

Le HC Ajoie devra pour se sauver s'acclimater à un hockey auquel il n'est pas habitué. Un hockey capable de mettre le doute dans la tête de joueurs pourtant plus talentueux. Mais le club jurassien a plus d'un tour dans son sac et pourra compter pour ce barrage sur deux licences B activées par son directeur sportif Julien Vauclair: Jakob Stukel, meilleur compteur de la saison régulière en Swiss League, et le défenseur Cédric Aeschbach. Les deux hommes jouaient à Bâle il y a encore quelques jours et connaissent mieux que quiconque le HC Viège, contre qui ils viennent de perdre en cinq matchs.