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F1: Lewis Hamilton critique le raccourcissement des courses

Lewis Hamilton a pris la parole contre le raccourcissement des courses en F1, dès la saison prochaine.
Lewis Hamilton a pris la parole contre le raccourcissement des courses en F1, dès la saison prochaine. image: watson/keystone

Hamilton pousse un coup de gueule contre cette réforme en F1

Les courses seront plus courtes dès la saison prochaine. Une nouveauté qui ne plaît pas du tout au septuple champion du monde.
27.09.2026, 18:5927.09.2026, 18:59

Lewis Hamilton, recordman des titres mondiaux en Formule 1 (sept), ne comprend pas la décision de raccourcir les courses à partir de la saison prochaine. Cela n’a «absolument aucun sens», a critiqué le pilote Ferrari en marge du Grand Prix d’Azerbaïdjan, à Bakou, qui a eu lieu ce samedi.

Le Britannique a ajouté:

«Les courses devraient être plus longues, car elles sont physiquement plus faciles que jamais»
Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain gestures during a news conference ahead of Sunday&#039;s Italy Grand Prix, at the Monza racetrack, Italy, Thursday, Sept. 3, 2026. (AP Photo/Luca Bruno)
Lewis Hamilton est contre les courses plus courtes. Image: keystone

La Formule 1 a décidé de raccourcir les courses à partir de l’année prochaine. Les Grands Prix ne se disputeront plus sur au moins 305 kilomètres, mais seulement sur 290 kilomètres. Cela correspond à une réduction de deux à trois tours.

Ce changement s’explique par la nouvelle réglementation sur les moteurs et par l’augmentation de la consommation d’essence des monoplaces qui en découle. Les écuries ayant rejeté l’idée de réservoirs plus grands et d’une modification des châssis, il ne restait plus que la possibilité de réduire la distance des courses.

On parle de ce nouveau règlement aussi ici👇

La F1 annonce plusieurs changements majeurs
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Hamilton veut repousser les limites du corps

«C’est censé être un sport qui compte parmi les plus exigeants physiquement et mentalement», estime Hamilton.

«On veut voir des athlètes qui sont à la limite de leurs capacités et qui poussent encore davantage leur corps, qui repoussent les limites et établissent de nouvelles références.»

Le Britannique de 41 ans rejette donc l’idée de courses plus courtes.

Une nouvelle formule moteur a été introduite cette année en Formule 1. La discipline réduit à nouveau légèrement la part de l’électrique, qui fournit actuellement la moitié de la puissance motrice. Le moteur à combustion joue ainsi un rôle plus important et les pilotes sont moins sollicités dans la gestion de la batterie. Mais davantage de carburant est également nécessaire.

Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the second free practice ahead of the Azerbaijan F1 Grand Prix, in Baku, Azerbaijan, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) Le ...
Avec sa Ferrari, Hamilton a pris la 6e place du Grand Prix de Bakou, en Azerbaïdjan, ce samedi. image: Keystone

Lewis Hamilton, qui pilote pour Ferrari depuis 2025, occupe actuellement la troisième place du classement du championnat du monde. Le Britannique avait gagné le Grand Prix de Barcelone en juin. Samedi, il a pris la 6e place du GP d'Azerbaïdjan, remporté par George Russell (Mercedes).

A sept courses de la fin de la saison, Hamilton a un retard conséquent – 103 points – sur le leader du championnat, Kimi Antonelli (Mercedes).

(dpa/aargauer zeitung/yog)

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