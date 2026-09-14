Voici les 9 recrues les plus prometteuses de National League

Le championnat de Suisse de hockey débute mardi soir. Voici les recrues qui, à nos yeux, seront les plus intéressantes à suivre au sein de leur nouvelle équipe.

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Qu’est-ce qui fait d’une recrue un joueur à suivre? Le talent, bien sûr. Mais pas seulement. Il y a ceux qui peuvent faire basculer un match sur un éclair de génie, faire lever les tribunes ou régaler par leur créativité. Et puis il y a les profils plus physiques, capables de marquer les esprits par leur intensité, leurs duels et leurs mises en échec.

Mais une recrue peut aussi intriguer par le rôle qui l’attend dans son nouveau club. Nouveau statut, fortes attentes, concurrence à son poste ou mission bien définie: le contexte peut rendre une arrivée aussi passionnante que le joueur lui-même. Voici les neuf recrues qui, pour toutes ces raisons, méritent particulièrement d’être suivies cette saison.

Ludovic Waeber 🇨🇭

Fribourg-Gottéron

Ludovic Waeber se retrouve dans une situation aussi séduisante que délicate. L’enfant du pays est de retour à Fribourg-Gottéron, mais il arrive avec un sacré héritage à assumer. Au printemps, Reto Berra a couronné sa carrière en portant les Dragons vers le premier titre de leur histoire, grâce à des play-off exceptionnels.

Ludovic Waeber dans la BCF Arena. Image: keystone

C’est ce qui rend l’arrivée de Waeber, actée bien avant le sacre fribourgeois, particulièrement intéressante. À 30 ans, le gardien devra composer avec une énorme pression. Une situation qu’il connaît déjà: lors de son passage aux ZSC Lions, il avait lui aussi dû répondre à de fortes attentes. Malgré des prestations solides, il avait fini par perdre sa place au profit de gardiens étrangers, d’abord Jakub Kovar, puis Simon Hrubec.

Autre point d’interrogation: sa santé. Waeber a régulièrement été freiné par les blessures ces dernières années. Un scénario qui pourrait rapidement devenir problématique pour Gottéron. Derrière lui, Loïc Galley n’a pas pleinement convaincu dans le rôle de numéro 2, tandis qu’Elijah Neuenschwander possède un énorme potentiel, mais manque encore d’expérience au plus haut niveau.

Ken Jäger 🇨🇭

HC Davos

Première saison dans son nouveau club et déjà le «C» sur le maillot: Ken Jäger sera lui aussi sous pression à Davos. Sa dernière saison à Lausanne a été très décevante. Le triple vice-champion du monde n’a inscrit que neuf points en 40 matchs, bien loin de ses standards des deux exercices précédents, conclus à chaque fois avec 28 points en 51 rencontres. Comme si sa signature au HCD, annoncée avant même le début de la saison, lui avait quelque peu pesé.

Ken Jäger est capitaine dans les Grisons. Image: keystone

À Davos, il ne pourra pas se permettre une nouvelle saison de ce calibre. Une partie des supporters grisons s’est d’ailleurs montrée surprise de voir le nouveau venu hériter immédiatement du capitanat, même s’il a fait ses classes au HCD.

Jäger devra aussi contribuer à combler le vide laissé par Matej Stransky, reparti en Tchéquie. Dans le rôle de leader, sur la glace comme dans le vestiaire, le Suisse a clairement les qualités pour reprendre le flambeau. En revanche, lui demander de remplacer les plus de 50 points de Stransky paraît nettement plus ambitieux. Même si son entente avec Filip Zadina semble déjà prometteuse.

Dominik Egli 🇨🇭

HC Davos

Dominik Egli est de retour à Davos. Après deux saisons passées à Frölunda, en Suède, le Thurgovien retrouve le club où il évoluait avant son départ de National League. Son rôle ne fait guère de doute: Egli est avant tout un défenseur à vocation offensive. Il n’hésite pas à accompagner les attaques, à se projeter très bas dans la zone adverse et à prendre les commandes du jeu de puissance.

Dominik Egli a franchi un cap. Image: keystone

Mais ses deux années à Göteborg lui ont aussi permis de compléter sa palette. À 28 ans, il est devenu plus solide dans sa propre zone et plus fiable défensivement. Il l’a encore démontré en mai lors du Mondial à domicile, à Zurich, où il a prouvé qu’il n’était plus le défenseur aussi unidimensionnel qu’avant son aventure suédoise. Il est désormais capable de répondre présent dans l’impact physique et de tenir tête aux meilleurs, même au plus haut niveau.

Kevin Labanc 🇺🇸

SCRJ Lakers

Kevin Labanc arrive à Rapperswil avec une mission très claire: apporter des buts, des passes décisives et faire oublier Malte Strömwall, parti au ZSC. À 31 ans, l’Américain sera l’un des joueurs les plus attendus des Lakers cette saison.

Son recrutement représente aussi un pari important pour Claudio Cadonau. Le nouveau directeur sportif a hérité de son prédécesseur Janick Steinmann d’un trio d’attaquants étrangers – Victor Rask, Tanner Fritz et Nicklas Jensen – qui n’a pas vraiment répondu aux attentes. Autant dire que le choix Labanc devra être le bon.

Kevin Labanc amène de l'expérience à Rapperswil. Image: IMAGO/justpictures.ch

Offensivement, le potentiel est là. Dans sa meilleure saison en NHL, en 2018/19, Labanc avait inscrit 56 points en 82 matches. Une référence qui commence toutefois à dater. Excellent passeur et joueur créatif, il pourrait notamment bien s’entendre avec Tyler Moy. Ses limites dans le jeu physique devraient en revanche être moins pénalisantes en National League qu’en Amérique du Nord ou en KHL. Freiné à plusieurs reprises par les blessures, Labanc a tendance à éviter les contacts les plus appuyés. Dans le championnat suisse, cela pourrait davantage passer.

Rodrigo Abols 🇱🇻

CP Berne

Rodrigo Abols n’a jamais vraiment réussi à s’imposer en NHL, où il a surtout occupé un rôle de complément avec les Philadelphia Flyers. À Berne, le Letton pourrait en revanche rapidement devenir l’un des chouchous du public. Son profil a en effet tout pour plaire. Capable d’évoluer au centre comme à l’aile, Abols est grand, puissant et généreux dans l’effort. Il n’hésite pas à aller se poster devant le but, à batailler le long des bandes et à mettre de l’intensité dans les duels. Un joueur qui rappelle, par certains aspects, Simon Moser dans son registre. Et malgré son engagement offensif, il reste fiable dans sa propre zone.

Rodrigo Abols est international letton. Image: www.imago-images.de

Le principal point d’interrogation concerne sa régularité. Abols a parfois tendance à disparaître pendant plusieurs matchs. Un défaut plus facile à masquer sur une quatrième ligne en NHL qu’en National League, où les étrangers sont attendus soir après soir. Il faudra aussi voir comment il s’adapte au rythme du championnat suisse. Sa puissance ne fait aucun doute, mais sa capacité à suivre le tempo élevé de la National League sera l’un des éléments à surveiller.

Sonny Milano 🇺🇸

CP Berne

Sonny Milano présente un profil presque opposé à celui de Rodrigo Abols. Là où le Letton mise sur la puissance et l’impact physique, l’Américain apportera surtout de la vitesse, de la créativité et une vraie finesse technique. À Anaheim, Milano a parfois réussi à émerveiller la NHL avec son imagination et quelques gestes de grande classe. Son but de volée, inscrit sur une passe de Trevor Zegras depuis derrière la cage, restera comme l’une des actions les plus spectaculaires de ces dernières années dans la ligue nord-américaine.

Mais ce talent a aussi son revers. Milano peut représenter un risque dans sa propre zone et a parfois tendance à vouloir en faire trop seul, au prix de pertes de puck évitables. Sa fragilité physique constitue également un point d’interrogation, lui qui a régulièrement été freiné par des blessures.

Sur le papier, l’Américain promet en tout cas du spectacle. Reste à voir s’il parviendra à tenir ses promesses à Berne. Ces dernières années, plusieurs recrues du SCB sont arrivées précédées d’une solide réputation avant de connaître, dans la capitale, l’une des saisons les plus décevantes de leur carrière. Et si Berne devait atteindre les play-off, un autre doute subsistera: Milano sera-t-il encore capable de faire la différence lorsque l’intensité montera d’un cran?

Olle Lycksell 🇸🇪

HC Lugano

Après quatre années passées à tenter de se faire une place en NHL, Olle Lycksell a choisi de repartir sur de nouvelles bases à Lugano. Le Suédois n’a disputé que 52 matches dans la grande ligue nord-américaine sur cette période, malgré des performances régulièrement convaincantes en AHL.

Olle Lycksell est un joueur de play-off. Image: IMAGO/justpictures.ch

En National League, son profil semble en revanche particulièrement bien taillé. Lycksell est rapide, habile techniquement et doté d’un tir du poignet dangereux. Il possède aussi une bonne vision du jeu et sait mettre ses coéquipiers dans de bonnes positions. Ce qui le rend encore plus intéressant pour Lugano, c’est sa capacité à élever son niveau lorsque les matches comptent vraiment. Lycksell a souvent su se montrer plus influent en play-off, un atout précieux pour une équipe qui veut enfin franchir un cap au printemps.

Vinzenz Rohrer 🇦🇹

EV Zoug

Vinzenz Rohrer arrive à Zoug dans un contexte particulier. Après plusieurs saisons décevantes, le EVZ a cherché cet été à calmer la grogne de ses supporters, d’abord en organisant une rencontre entre les dirigeants et les fans, puis en réalisant un joli coup sur le marché avec l’arrivée de l’Autrichien.

Le talent de Rohrer ne fait aucun doute. À seulement 21 ans, il a déjà inscrit 25 points en 52 matches avec les ZSC Lions et joué un rôle important dans la conquête de deux titres de champion, tout en devenant l’un des chouchous du public zurichois. La saison dernière, son rêve nord-américain a toutefois rapidement tourné court et, à son retour, il n’a jamais vraiment retrouvé le niveau qui était le sien lors des sacres du ZSC.

À Zoug, Rohrer ouvre désormais un nouveau chapitre, pour l’instant sous la forme d’un prêt des Canadiens de Montréal. Le EVZ espère évidemment retrouver le joueur explosif et décisif aperçu à Zurich. Avec un paradoxe: s’il retrouve rapidement son meilleur niveau, l’aventure zougoise pourrait être de courte durée et l’Amérique du Nord le rappeler plus vite que prévu.

Victor Söderström 🇸🇪

HC Bienne

Victor Söderström a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de sa génération. En 2019, il avait été choisi au 11e rang de la draft NHL, quatrième défenseur sélectionné derrière Bowen Byram, Moritz Seider et Philip Broberg. Mais dans le contexte chaotique des Arizona Coyotes, le Suédois n’a jamais vraiment pu se développer comme espéré et n’est pas parvenu à s’imposer durablement en NHL.

À 25 ans, il ouvre donc un nouveau chapitre de sa carrière à Bienne. Et sur le papier, son profil a tout pour plaire. Söderström est un défenseur complet, excellent patineur, capable de prendre de bonnes décisions dans sa propre zone tout en jouant avec beaucoup d’intensité et d’ambition. Il possède également un tir dangereux et peut apporter offensivement.

Victor Söderström peut devenir l'un des meilleurs défenseurs de National League. Image: IMAGO/Wolfgang Kofler

S’il n’a pas réussi à faire sa place en NHL, le Suédois a en revanche déjà montré qu’il pouvait être un joueur de premier plan en Europe. Lors de son passage à Brynäs en 2024/25, il avait compilé 37 points en 49 matches. De quoi laisser penser que Bienne tient peut-être là l’un des défenseurs les plus intéressants du championnat.