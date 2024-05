Vidéo: twitter

Cette action folle permet de rappeler une règle importante du hockey

Le gardien des Dallas Stars, Jake Oettinger, a réalisé un arrêt cocasse en NHL. Une scène qui questionne le règlement.

Une scène improbable s'est produite mercredi lors du quatrième acte de la finale de Conférence Ouest en NHL. A quelques secondes de la première sirène, après une action confuse devant la cage des Dallas Stars, l'attaquant d'Edmonton Connor McDavid, excentré, hérite du puck et adresse un tir direct dans un angle fermé.

La rondelle, à ras la glace, prend la direction des filets. Mais voilà: au dernier moment, elle est déviée sur la ligne par... la crosse du gardien de Dallas, Jake Oettinger, qui traînait derrière lui dans la cage, loin des gants de son propriétaire. Si le puck n'avait pas ricoché sur la canne abandonnée, Edmonton aurait pris l'avantage 3-2 dans ce match.

«Mais est-ce légal d'utiliser sa crosse, posée ainsi sur la ligne, comme obstacle pour empêcher le puck de rentrer dans le but?» Comme ce fan de hockey sur un forum spécialisé, vous êtes sans doute nombreux à vous poser cette question. «Si oui, c'est une bonne manière de tricher», enchaîne-t-il.

Effectivement, il serait très facile pour un gardien d'entasser du matériel ou de la neige sur sa ligne pour bloquer la rondelle. Mais contrairement à ce cas de figure – interdit par le règlement –, Jake Oettinger n'a pas fait exprès de déposer sa crosse dans sa cage. L'objet lui a échappé des mains à la suite d'une bousculade. Et c'est là toute la différence.

Si le dernier rempart des Dallas Stars avait volontairement obstrué le goal avec sa crosse, il aurait écopé de deux minutes de pénalité.

Mais Edmonton ne se serait pas vu accorder le but pour autant. Voici ce que dit le règlement de la NHL:

«Une pénalité pour avoir retardé le jeu sera imposée à un gardien de but qui entasse délibérément de la neige ou des obstacles sur ou près de son filet qui, de l'avis de l'arbitre, tendraient à empêcher l'adversaire de marquer un but.» Le règlement de la NHL, point 67.3 alinéa V

Il existe toutefois une subtilité (point 67.5), mais qui ne concerne pas la situation de Jake Oettinger: le but aurait été accordé à Edmonton seulement dans le cas où le gardien de Dallas aurait volontairement obstrué la cage avec sa crosse ET aurait été remplacé par un joueur de champ (pour faire le surnombre en fin de match quand on est mené, par exemple).

Malgré la frustration des hockeyeurs d'Edmonton sur le moment, cette péripétie ne les a pas perturbés pour la suite de la rencontre. Ils ont finalement gagné ce match à domicile 5-2 et ont recollé à deux victoires partout dans la série. Le cinquième duel aura lieu vendredi à Dallas.