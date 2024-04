Jason Fuchs a donné la victoire au LHC lors de la 3e prolongation, mercredi contre Fribourg. Image: KEYSTONE

Voici les matchs de hockey les plus longs de l'histoire

En play-off, la victoire se décide parfois tard dans la nuit, comme ce fut le cas mercredi lors du match marathon entre Lausanne et Fribourg (107 minutes de jeu). Mais certaines équipes ont fait durer le suspense encore plus longtemps.

Katja Burgherr Suivez-moi

Plus de «Sport»

Les supporters lausannois ont dû patienter 107 minutes avant de pouvoir exulter. A 0h39 dans la nuit de mercredi à jeudi, Jason Fuchs a délivré les Vaudois en marquant le but de la victoire dans le 2e match de la demi-finale des play-off contre Fribourg-Gottéron (1-1 dans la série). Cette partie est aussitôt entrée dans le top 3 des plus longues du championnat de Suisse depuis que les prolongations durent jusqu'au premier but inscrit (une règle apparue lors de la saison 2017/2018).

Mais la rencontre qui a duré le plus longtemps est toujours celle qui a opposé Berne à Genève-Servette le 21 mars 2019. Ce jour-là, les Ours s'étaient imposés après un combat épique de 117 minutes et 43 secondes. Jusqu'à la 59e minute, ce 6e quart de finale des play-off était pourtant tout à fait ordinaire: rien ne laissait présager que ce match entrerait dans les livres d'histoire. Berne menait confortablement 2-0 à une minute de la fin, le gardien genevois Robert Mayer avait quitté la glace et Chris McSorley avait rappelé ses joueurs pour un temps mort.

Les paroles du coach servettien avaient porté leurs fruits puisque les Grenat avaient arraché des prolongations grâce à des buts de Tommy Wingels et Daniel Winnik, avant donc de se faire surprendre par Mark Arcobello à la 117e minute.

Les matchs les plus longs de l'histoire en Suisse Scrollez vers la gauche pour voir l'entièreté du tableau

Cette rencontre avait marqué les esprits en Suisse mais si l'on observe ce qu'il se passe à l'étranger, on s'aperçoit très vite que les hockeyeurs de National League ne sont pas les plus endurants en overtime.

Le match officiel qui a duré le plus longtemps s'est en effet terminé après... 214 minutes et 14 secondes, soit au bout du 11e tiers. Il s'est disputé le 13 mars 2017 et a mis aux prises les Storhamar Dragons au Sparta Sarpsborg en Eliteserien norvégien. Ce n'est qu'à 2h32, heure locale, lors de la 8e (!) prolongation, que Joakim Jensen a délivré les joueurs et le public en marquant le but de la victoire pour l'équipe locale. Le héros du soir racontera plus tard à la Basler Zeitung qu'à un moment donné, l'entraîneur ne disait plus grand-chose pendant les pauses; il s'agissait avant tout de ne pas s'endormir.

Un record insolite au Canada En fait, le match le plus long a eu lieu à Edmonton, au Canada. Pendant plus de dix jours (soit 251 heures, 30 minutes et 56 secondes), plus de quarante joueurs se sont disputés le palet. Ils ont marqué 5177 buts au total. Il ne s'agissait cependant pas d'un match officiel, mais d'une collecte de fonds qui a permis de réunir 1,3 million de francs suisses pour la lutte contre le cancer.

La durée inhabituellement longue de ce 5e match des quarts de finale du championnat norvégien a également entraîné des problèmes logistiques. Comme les réserves de nourriture de la patinoire commençaient à s'épuiser, le restaurant tout proche a pris le relais et a fourni aux joueurs des pizzas et des spaghettis!

Les 5 matchs officiels les plus longs de l'histoire: