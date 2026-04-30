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Valse des entraîneurs dans le hockey suisse

Lauri Marjämaki et Michael Liniger
Lauri Marjämaki et Michael LinigerImage: Keystone

Valse des entraîneurs dans le hockey suisse

Ça bouge sur les bancs de National League. Lauri Marjämaki passe de Kloten à Zoug. Michael Liniger fait le voyage en sens inverse.
30.04.2026, 09:4930.04.2026, 09:49

Valse des entraîneurs en National League. Lauri Marjämaki quitte Kloten pour Zoug, alors que l'ex-coach de l'EVZ Michael Liniger entraînera les Aviateurs, ont annoncé les deux clubs jeudi.

Marjämaki était à la barre de Kloten lors des deux dernières saisons. Le Finlandais avait réussi à qualifier le club pour les play-off lors de la première année (élimination en quart contre Zurich), mais pas lors du présent exercice (12e de la saison régulière).

Gottéron a une bonne nouvelle pour ses fans

Le technicien de 48 ans, ancien sélectionneur de la Finlande, était encore sous contrat pour la saison 2026/27 avec Kloten, mais il rejoint Zoug dès maintenant.

Licencié au bout de quelques mois

Michael Liniger fait le voyage en sens inverse dans le cadre de cet accord entre les deux clubs, trois mois après avoir été licencié par l'EVZ alors qu'il avait encore un contrat valable jusqu'en 2027.

Le technicien suisse avait succédé à Dan Tangnes en février 2025 sur le banc des Taureaux, mais son aventure en tant qu'entraîneur en chef n'avait duré que quelques mois. Il a désormais l'occasion de rebondir à Kloten, club pour lequel il a joué de 2007 à 2016. (jzs/ats)

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