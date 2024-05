La sportive de 36 ans dispute sa dernière année en tant que triathlète professionnelle. Image: KEYSTONE

«Je ne veux pas me cacher»: cette star du sport suisse assume sa bisexualité

Quintuple championne du monde d'Ironman et détentrice du record du monde, la triathlète Daniela Ryf aimait les hommes. Elle raconte pour la première fois son attirance pour les femmes.

Etienne Wuillemin et Simon Häring

Daniela Ryf, vous avez annoncé début mars que cette année serait votre dernière en tant que sportive de haut niveau. Comment a réagi votre petite amie?

Elle m'a d'abord encouragé à ne pas arrêter tout de suite, et à continuer jusqu'en fin de saison, parce qu'elle a vu à quel point j'aimais ce que je faisais et parce qu'elle a senti que j'avais encore cette flamme pour me pousser. C'est aussi grâce à elle que j'ai trouvé la motivation nécessaire pour poursuivre encore plusieurs mois.

Vous avez déclaré il y a quelques années qu'il devrait être tout à fait normal dans la société d'aimer des hommes et des femmes. Quelles ont été les réactions suite à vos propos?

Il n'y a eu que du positif, ce qui fait évidemment très plaisir. Je n'ai pas eu de petite amie pendant un long moment, et je n'ai pas prévu, maintenant que c'est le cas, d'accepter des reportages sur mon couple dans les médias. C'est simplement agréable de pouvoir vivre notre bonheur en public, et de sentir qu'il est bien accepté, et même encouragé, par les personnes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours.

Comment cela s'exprime-t-il?

Cela peut être un compliment venant d'une hôtesse de l'air, qui nous dit que nous sommes adorables ensemble. Récemment, un homme âgé s'est approché de nous et m'a dévisagé. Je pensais qu'il allait me demander si j'étais Daniela Ryf. Mais il m'a ensuite demandé si nous étions ensemble. Après que nous ayons répondu par l'affirmative, il a dit: «C'est si beau!» Je ne m'attendais pas à cela. Mon seul souhait, en fait, c'est qu'on laisse les gens vivre leur vie.

Aviez-vous peur que les choses soient différentes?

Non, pas vraiment. Mais c'est tout de même une bonne surprise de voir à quel point les réactions sont positives. C'est agréable de voir que les choses ont beaucoup évolué ces cinq dernières années, aussi grâce à beaucoup d'autres personnes qui se sont exposées en public.

Vous avez déclaré que par le passé, vous étiez tombée amoureuse de femmes, mais aussi d'hommes.

Aussi banal que cela puisse paraître, dans mon cas, l'outing était surtout important pour montrer que j'étais ouvert à la fois aux hommes et aux femmes. Je ne veux pas avoir à me cacher. En même temps, je ne veux pas le crier sur les toits. Mon message est plutôt le suivant: on devrait tous pouvoir choisir qui on aime, ça devrait être normal.

Vous êtes-vous senti obligée de vous expliquer en public?

Non, mais je pense qu'en tant que personnalité publique, on doit le dire au moins une fois. Au final, je suis extrêmement contente de l'avoir fait. Car quand j'ai annoncé mon attirance pour les femmes, je n'étais pas en couple. Ma confession n'était pas liée à une autre personne, elle ne concernait finalement que moi.

Daniela Ryf lors d'un entraînement à Zuchwil en 2019. Keystone

Qu'avez-vous ressenti en tombant amoureuse d'une femme pour la première fois?

C'était assez nouveau. J'avais déjà trouvé les femmes attirantes auparavant, mais je n'avais jamais exploré cette piste.

Vous avez peut-être manqué de modèles?

J'ai le sentiment qu'on a montré, à moi et ma génération, que les femmes devaient aspirer à une relation avec un homme. Une relation homosexuelle est quelque chose à laquelle je n'ai pas du tout pensé.

On imagine volontiers votre "confusion" lorsque vous êtes tombée amoureuse d'une femme pour la première fois...

J'ai tout de suite eu l'impression d'avoir raison. Mais cette relation s'est terminée assez rapidement et en tant que personnalité publique, il était ensuite difficile de rencontrer d'autres femmes célibataires, car je ne voulais pas que mon orientation sexuelle soit révélée sans que je décide moi-même de l'annoncer.

Daniela Ryf a été sacrée sportive suisse de l'année en 2018. Image: PPR

Comment avez-vous géré cela?

J'ai rencontré des femmes par le biais d'applications, mais cela a plutôt débouché sur des amitiés. Dans mon entourage proche, il n'y avait personne de bisexuel. Ces échanges sur les sites de rencontres ont été très précieux pour moi.

Vous êtes désormais heureuse en amour et bientôt à la retraite sportive. A quoi ressemblera votre nouvelle vie dès l'an prochain?

J'ai beaucoup d'idées. Je parle déjà activement avec des partenaires ou des sponsors de projets possibles. Je vais d'ailleurs continuer à travailler avec certains d'entre eux. Il y aura aussi des événements pour ma fondation. D'une manière générale, mon objectif sera déjà d'inspirer les gens à bouger.