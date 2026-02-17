en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: la Suisse en quart de finale du tournoi de hockey

Switzerland&#039;s Nino Niederreiter (22) challenges with Italy&#039;s Damian Clara (20) during a men&#039;s ice hockey qualification playoff game between Switzerland and Italy at the 2026 Winter Olym ...
Niederreiter et ses coéquipiers ont assuré l'essentiel.Keystone

La Suisse se qualifie pour les quarts sans briller

L'équipe de Suisse masculine s'est logiquement qualifiée pour les quarts de finale des JO à Milan. Elle a battu l'Italie 3-0 et jouera la Finlande mercredi à 18h10.
17.02.2026, 14:4917.02.2026, 14:49

L'équipe de Suisse masculine s'est logiquement qualifiée pour les quarts de finale des JO à Milan. Elle a battu l'Italie 3-0 et jouera la Finlande mercredi à 18h10.

La Suisse a fait son travail sans faire trop de bruit. Elle aurait pu se mettre à l'abri plus tôt, mais s'est heurtée à un très bon gardien. On imaginait volontiers la partie déséquilibrée, mais la Suisse n'a pas laissé longtemps planer le doute. Après 79 secondes, c'est Philipp Kurashev qui a ouvert le score sur des assists de Hischier et Meier. A la 11e et sur leur premier power-play, les joueurs de Fischer ont doublé la mise via Roman Josi qui a eu tout le temps d'ajuster son tir.

Image
Image: TXT

Les joueurs à croix blanche ont adressé 18 tirs sur la cage italienne contre seulement deux envois pour les Transalpins en direction d'un Genoni qui a dû avoir un peu froid à ne rien avoir à faire.

epa12749442 Switzerland&#039;s goaltender Leonardo Genoni saves a shot from Italy&#039;s Marco Zanetti during the Men&#039;s Qualification play-offs match between Switzerland and Italy of the Ice Hock ...
Genoni a fêté un blanchissage.Keystone

Le gardien zougois a eu davantage de boulot lors du tiers médian, bien que les Italiens n'aient pas agressé le but helvétique. Mais ils ont quand même eu une alerte lorsqu'un attaquant italien s'est retrouvé étrangement seul devant Genoni.

Les Helvètes ont cherché le 3-0, en vain. A la 25e, Jäger s'est créé une occasion à 4 contre 5. Les Suisses ont surtout manqué deux opportunités en supériorité numérique, malgré une pression sur le but de Damian Clara, le portier de Brynäs drafté par Anaheim en 2023.

Le choix des arbitres pour Suisse-Canada a surpris

Ce troisième but va pourtant tomber à la 46e et alors que la Suisse évoluait une fois de plus en avantage numérique. Il n'a cette fois fallu que six secondes de power-play pour que Nico Hischier inscrive son premier but du tournoi en reprenant une passe de Riat. Kurashev a eu une superbe chance de planter le 4-0 à la 55e, mais Clara lui a refusé ce doublé grâce à une parade de grande classe. En fin de match, c'est Christian Marti qui a vu son envoi réexpédié par la canne de Clara.

La suite du tournoi voit la Suisse défier la Finlande en quarts de finale. Un adversaire qui avait éliminé les Helvètes au même stade à Pékin, mais sans les joueurs de NHL. Les Nordiques n'ont plus joué depuis samedi et leur écrasante victoire sur l'Italie 11-0. Les joueurs d'Antti Pennanen seront donc bien reposés.

Ce Suisse a un rôle très spécial au tournoi de hockey

Pour les hommes de Patrick Fischer, il s'agira de faire comme à Herning en 2018 au Championnat du monde. A l'époque, la Suisse avait sorti les Finlandais 3-2 avant d'écarter le Canada en demi-finales et de s'incliner 3-2 tab face à la Suède à Copenhague.

(jcz/ats)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
L'escalator le plus long du monde est Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Les nerfs d'Atle Lie McGrath ont lâché lundi lors du slalom des JO. D'abord sur la piste, puis en dehors. De quoi offrir le sacre à Loïc Meillard et une séquence TV légendaire.
Le sport est parfois très cruel. Le slalom des JO de Milan-Cortina, ce lundi, nous a offert une sacrée piqûre de rappel.
L’article