Jutta Leerdam a décroché l'or sur 1000m et l'argent sur 500m. Keystone

Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle

Lors des JO, Jutta Leerdam s'était faite remarquer en dézippant le haut de sa tenue. Cette fois, c’est sa combinaison qui est au centre de l'actualité.

Le Comité olympique néerlandais a mis aux enchères la tenue portée par la championne olympique du 1000m en patinage de vitesse. La combinaison, mise en vente sur la plateforme «matchwornshirt», suscite un vif intérêt: en début de semaine, la plus haute enchère dépassait déjà les 7000 euros.

La vente se poursuit jusqu’à samedi midi (14h) et s’inscrit dans une campagne menée par le «Team Pays-Bas». L’ensemble des combinaisons des stars néerlandaises du patinage de vitesse est proposé aux enchères. Les fonds récoltés seront reversés aux clubs locaux, où Leerdam et ses coéquipiers ont fait leurs premiers pas sportifs.

Jutta Leerdam en action. Keystone

Sans surprise, la tenue de la patineuse de 27 ans est de loin la plus convoitée. Après sa victoire sur 1000 mètres, elle avait rapidement ouvert sa combinaison à l’arrivée, révélant sa brassière de sport et le logo de son sponsor.

Or les règlements olympiques interdisent toute publicité privée sur les tenues des athlètes. En procédant ainsi, Leerdam a contourné l’interdiction. «Je suppose qu’elle perçoit environ 850'000 euros de Nike», avait déclaré l’experte en marketing sportif Frederique de Laat au quotidien néerlandais AD.

Régulièrement sous les projecteurs, Jutta Leerdam fait aussi parler d’elle en dehors de la glace. Avant les Jeux, elle avait notamment été critiquée pour avoir voyagé en jet privé jusqu’à Milan.

(jcz/t-online)