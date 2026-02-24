en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Sport
JO hiver 2026

JO 2026: la combinaison de Jutta Leerdam aux enchères

Jutta Leerdam of the Netherlands took a silver medal in the women&#039;s 500 meters speedskating race at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 15, 2026. (AP Photo/Ben Curtis) Jutta L ...
Jutta Leerdam a décroché l'or sur 1000m et l'argent sur 500m.Keystone

Cette star hollandaise fait à nouveau parler d'elle

Lors des JO, Jutta Leerdam s'était faite remarquer en dézippant le haut de sa tenue. Cette fois, c’est sa combinaison qui est au centre de l'actualité.
24.02.2026, 16:5824.02.2026, 16:58

Le Comité olympique néerlandais a mis aux enchères la tenue portée par la championne olympique du 1000m en patinage de vitesse. La combinaison, mise en vente sur la plateforme «matchwornshirt», suscite un vif intérêt: en début de semaine, la plus haute enchère dépassait déjà les 7000 euros.

La vente se poursuit jusqu’à samedi midi (14h) et s’inscrit dans une campagne menée par le «Team Pays-Bas». L’ensemble des combinaisons des stars néerlandaises du patinage de vitesse est proposé aux enchères. Les fonds récoltés seront reversés aux clubs locaux, où Leerdam et ses coéquipiers ont fait leurs premiers pas sportifs.

Jutta Leerdam of the Netherlands competes to take the silver medal in the women&#039;s 500 meters speedskating race at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Sunday, Feb. 15, 2026. (AP Photo/Ben C ...
Jutta Leerdam en action.Keystone

Sans surprise, la tenue de la patineuse de 27 ans est de loin la plus convoitée. Après sa victoire sur 1000 mètres, elle avait rapidement ouvert sa combinaison à l’arrivée, révélant sa brassière de sport et le logo de son sponsor.

On en parlait ici ⬇️

Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses

Or les règlements olympiques interdisent toute publicité privée sur les tenues des athlètes. En procédant ainsi, Leerdam a contourné l’interdiction. «Je suppose qu’elle perçoit environ 850'000 euros de Nike», avait déclaré l’experte en marketing sportif Frederique de Laat au quotidien néerlandais AD.

Régulièrement sous les projecteurs, Jutta Leerdam fait aussi parler d’elle en dehors de la glace. Avant les Jeux, elle avait notamment été critiquée pour avoir voyagé en jet privé jusqu’à Milan.

(jcz/t-online)

Plus d'articles sur le sport
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
Ce patineur risque sa vie en pratiquant son sport
de Romuald Cachod
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
2
La Suisse peut organiser de meilleurs JO que les Italiens
de rainer sommerhalder
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Lindsey Vonn a sa jambe «sauvée de l'amputation»
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
Un joyau veut échapper à des criminels grâce à ce club suisse
de Nik Dömer
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
Voici le secret de l'athlète le plus titré des Jeux olympiques
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
La défaite la plus amère du Canada dans le plus grand match de l’histoire
de Klaus Zaugg
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Le très beau geste des curleuses suisses en finale
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
1
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
de Yoann Graber
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Une photographie encadrée du prince Andrew a fini au Louvre
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La star romande du ski alpinisme gagne sa deuxième médaille
La Neuchâteloise Marianne Fatton, associée au Zurichois Jon Kistler, a remporté la médaille d'argent du relais mixte, samedi aux JO de Milan-Cortina. Elle avait déjà glané l'or en individuel.
La Suisse a remporté la médaille d'argent du relais mixte en ski alpinisme. Marianne Fatton et Jon Kistler n'ont été devancés que par la paire française Harrop/Anselmet.
L’article