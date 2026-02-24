Les hockeyeurs canadiens vont disputer un match de préparation en Romandie. image: Getty

Cette ville romande va accueillir un géant du hockey

Récents vice-champions olympiques aux JO de Milan-Cortina, les hockeyeurs canadiens se produiront en mai prochain à Neuchâtel, juste avant le coup d’envoi du Mondial en Suisse.

Ceux qui éprouvent de la sympathie pour les hockeyeurs canadiens, et qui auraient aimé les voir battre les Etats-Unis, dimanche en finale des Jeux olympiques de Milan-Cortina, vont pouvoir se consoler: la célèbre équipe à la feuille d’érable est attendue en Romandie pour un match de préparation en vue du Championnat du monde 2026 à Zurich et Fribourg.

Team Canada, dont l’effectif sera toutefois moins clinquant qu’aux Jeux, play-offs de NHL oblige, se mesurera à la patinoire du Littoral à Neuchâtel à la Hongrie, promue dans l’élite mondiale en 2024. La rencontre aura lieu le 13 mai, soit deux jours avant le coup d’envoi du Mondial en Suisse.

«Le Canada, nation historique du hockey sur glace, et la Hongrie, équipe en pleine progression sur la scène internationale, proposeront un spectacle sportif de haut niveau aux familles, aux passionnés de hockey et au grand public. Il s'agira par ailleurs du seul match de préparation du Canada, en Suisse», indiquent les organisateurs – le HC Université Neuchâtel et l'association La Night – dans un communiqué.

Ce match est d'abord un joli coup pour le club neuchâtelois, qui célèbre cette saison son 60e anniversaire. Il avait ouvert les festivités en organisant en début d’exercice une rencontre de gala face à son voisin, le HC La Chaux-de-Fonds.

Cette partie internationale constitue également «une vitrine importante pour la région neuchâteloise et pour le développement du hockey sur glace local», précisent les organisateurs, à l'heure où les Aigles du Littoral végètent en 1re ligue, soit le quatrième échelon du hockey suisse.