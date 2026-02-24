assez ensoleillé14°
Football: un arbitre suisse condamné en Autriche

Les footballeuses d'Altach ont été victimes d'actes illégaux dans leur vestiaire.
Un arbitre d'élite suisse condamné pour avoir filmé des joueuses nues

Un homme qui officiait encore en Super League la saison dernière a été condamné en Autriche, où il était aussi dirigeant de club, pour avoir filmé à leur insu des footballeuses dans les douches.
24.02.2026, 14:5224.02.2026, 14:52

Un ancien arbitre d'élite suisse et ex-dirigeant du club autrichien d'Altach (première division) a été condamné en Autriche. Le ressortissant suisse a filmé secrètement des joueuses du club autrichien dans les vestiaires et les douches. Le verdict du tribunal régional de Feldkirch (ouest de l'Autriche) s'élève à sept mois de prison avec sursis et à une amende de 1 100 francs suisses.

Österreich: Regionalliga West 2025/2026 - 17. Spieltag, 15.11.2025 - SCR Altach Juniors vs. FC Wacker Innsbruck - Stadion Schnabelholz Altach, Österreich Ausschreitungen zwischen Hooligans von Altach ...
C'est dans le club d'Altach, proche de la frontière suisse, qu'ont eu lieu les faits. Image: imago

Le tribunal a souligné que certaines des sportives filmées étaient mineures au moment des faits. Cette circonstance a également alourdi la sentence. L'ex-dirigeant a par ailleurs plaidé coupable d'avoir souscrit, sur le Darknet, un abonnement à un service de streaming proposant des contenus pédopornographiques.

Selon des recherches effectuées par Blick, l'arbitre officiait encore en première division suisse jusqu'à la saison dernière.

Des indemnités pour les joueuses

Lors de l'audience, l'accusé aurait exprimé des remords et présenté ses excuses directement aux victimes. Celles-ci ont toutefois souligné qu'elles souffrent toujours des conséquences de ces actes. Beaucoup d'entre elles ne se sentiraient plus à l'aise dans les douches publiques.

Dans une déclaration commune, les victimes ont affirmé:

«Altach était devenu notre foyer, et ce foyer a été détruit par quelqu'un que nous considérions comme un membre de notre famille»

L'auteur des faits devra aussi verser à chaque victime environ 600 francs suisses de dommages et intérêts. L'ancien dirigeant d'Altach et arbitre a reconnu les faits. Cependant, le verdict n'est pas encore définitif, le parquet ayant demandé un délai pour examiner les options qui s'offrent à lui.

(abu/yog)

