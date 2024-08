Léon Marchand refuse une faveur à une petite fille de 10 ans

Interpellé par une jeune nageuse, le quadruple médaillé d'or des Jeux olympiques de Paris 2024 a répondu par la négative à une demande d'autographe, ce qui lui vaut un torrent de critiques, même s'il s'est déjà rattrapé.

Cette séquence partagée sur le réseau X a été vue par près de neuf millions de personnes en l'espace de quelques heures. Elle nous provient de Bonjour! La Matinale TF1, qui a suivi lors d'un reportage une enfant animée par l'espoir de rencontrer son idole au Club France. «C'est mon modèle, il représente tout», raconte celle qui tient sagement à jour un carnet recensant les performances du Français.

Soudain le nageur se présente et Apolline, alertée par le journaliste de TF1, tente timidement d'obtenir un autographe. Après avoir lâché un «Léon» en lui tendant son calepin, elle reçoit en retour cette phrase du champion tricolore: «Désolé, je n'ai pas le trop le temps». Il file alors se confier aux médias, snobant ainsi cette jeune nageuse, qui garde malgré tout le sourire. «Ce n'est pas grave», dit-elle de manière adorable.

La scène en vidéo ⬇️ Vidéo: extern / rest

Suite à la diffusion de cette vidéo, les critiques envers Léon Marchand ont fusé. Certains ont regretté le fait qu'il n'ait pas pris le temps de s'arrêter, peu importe sa réponse courtoise et le marathon médiatique dans lequel il était empêtré. Or une fois le reportage diffusé, le quadruple champion olympique a rapidement cherché à entrer en contact avec cette enfant. «Les gars, j'ai besoin de vous pour retrouver le contact de cette petite fille, pour que je puisse lui faire un petit cadeau», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Son appel a été entendu. Le reporter de TF1, Paul Larrouturou, a expliqué que Léon Marchand avait appelé Apolline en FaceTime. «Trop sympa. Il avait l’air tout timide. Il lui a montré sa médaille. Il va lui envoyer un bonnet de bain», a confié au journaliste la mère de la petite. Marchand s'est donc rattrapé et a fait mardi une heureuse, n'en déplaise à ses détracteurs.

Nul doute qu'avec sa nouvelle notoriété, les faits et gestes de Léon Marchand risquent d'être commentés encore longtemps en France, d'autant qu'il vient de refuser de participer à l'émission Quels Jeux! de Léa Salamé, diffusée sur France 2 après chaque journée de compétition, en direct du Club France. Le discret Toulousain aurait fait savoir que cette quotidienne «ne correspondait pas à ses valeurs». Ce show est décrié depuis le début des JO, les spectateurs regrettant des invités «trop people» et le choix de la présentatrice, qui «ne connait rien au sport» selon Pierre Ménès et manquerait de tact et d'empathie avec ses intervenants.

(roc)