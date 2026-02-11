Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute

La skieuse américaine a partagé mercredi soir son premier cliché, sur son lit d'hôpital, après son accident aux JO. Elle vient de subir sa troisième opération à la jambe.

Plus de «Sport»

L'Américaine Lindsey Vonn, qui s'est fracturé la jambe gauche dimanche lors de la descente femmes des Jeux olympiques de Milan-Cortina, a été opérée une troisième fois mercredi. C'est ce qu'elle a annoncé mercredi soir, dans une publication Instagram.

Ce message est accompagné d'une photo, la première que Vonn publie depuis son accident. On y voit la star allongée sur un lit d'hôpital, avec sa jambe gauche consolidée par un impressionnant fixateur externe qui semble aller du tibia à la hanche en passant par le fémur. L'Américaine paraît très fatiguée et ne sourit pas. Mais elle lève son pouce, pour signifier que tout va bien malgré cette situation inconfortable.

La première photo de Lindsey Vonn, publiée ce mercredi soir, après sa chute aux JO. image: instagram

Une heure seulement après sa publication, ce cliché avait déjà récolté 500 000 likes sur Instagram, dont celui de Novak Djokovic.

D'autres stars du sport ont apporté leur soutien à la skieuse de 41 ans, en commentant sa publication. Notamment les vedettes du tennis Rafael Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Coco Gauff. Tout comme les skieurs Lucas Pinheiro Braathen et Alexis Pinturault.

Voici le message complet de Lindsey Vonn, à côté de cette photo:

«J'ai subi ma troisième opération aujourd'hui et elle s'est bien déroulée. Le mot succès a aujourd'hui une signification complètement différente de celle qu'il avait il y a quelques jours. Je fais des progrès, même si c'est lentement, et je sais que tout ira bien. Je suis reconnaissante envers tout le personnel médical incroyable, mes amis et ma famille qui m'ont soutenue, ainsi qu'à toutes les personnes à travers le monde qui m'ont témoigné leur amour et leur soutien. Je tiens également à féliciter mes coéquipiers et tous les athlètes de l'équipe américaine qui m'inspirent et me donnent des raisons de me réjouir. ❤️🤍💙»

La «Speed Queen», superstar attendue des JO à Cortina où elle visait l'or olympique en descente à 41 ans, seize ans après son titre à Vancouver, a chuté treize secondes après s'être élancée sur la piste de l'Olimpia delle Tofane dimanche.

Déséquilibrée sur une bosse en percutant une porte avec son bras droit, elle a été projetée en l'air et a violemment percuté la piste, sans perdre ses skis. Ses hurlements de douleurs ont été entendus par les téléspectateurs qui regardaient la course à la télévision.

Evacuée en hélicoptère à l'hôpital de Cortina d'Ampezzo puis transférée à Trévise, elle avait annoncé lundi soir souffrir d'une «fracture complexe du tibia (gauche) qui nécessitera plusieurs opérations».

On avait relayé ce premier message de Vonn après son accident👇 Lindsey Vonn écrit un message poignant depuis l'hôpital

La championne olympique 2010 de descente tentait un incroyable pari en convoitant l'or olympique après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier à Crans-Montana.

Elle avait repris sa carrière l'hiver dernier après presque six années d'absence et faisait figure de grande favorite des JO 2026 avec un impressionnant bilan de sept podiums en huit courses cet hiver, dont deux victoires, avant sa chute en Valais.

(yog/afp)