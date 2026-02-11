Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
L'Américaine Lindsey Vonn, qui s'est fracturé la jambe gauche dimanche lors de la descente femmes des Jeux olympiques de Milan-Cortina, a été opérée une troisième fois mercredi. C'est ce qu'elle a annoncé mercredi soir, dans une publication Instagram.
Ce message est accompagné d'une photo, la première que Vonn publie depuis son accident. On y voit la star allongée sur un lit d'hôpital, avec sa jambe gauche consolidée par un impressionnant fixateur externe qui semble aller du tibia à la hanche en passant par le fémur. L'Américaine paraît très fatiguée et ne sourit pas. Mais elle lève son pouce, pour signifier que tout va bien malgré cette situation inconfortable.
Une heure seulement après sa publication, ce cliché avait déjà récolté 500 000 likes sur Instagram, dont celui de Novak Djokovic.
D'autres stars du sport ont apporté leur soutien à la skieuse de 41 ans, en commentant sa publication. Notamment les vedettes du tennis Rafael Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Coco Gauff. Tout comme les skieurs Lucas Pinheiro Braathen et Alexis Pinturault.
Voici le message complet de Lindsey Vonn, à côté de cette photo:
La «Speed Queen», superstar attendue des JO à Cortina où elle visait l'or olympique en descente à 41 ans, seize ans après son titre à Vancouver, a chuté treize secondes après s'être élancée sur la piste de l'Olimpia delle Tofane dimanche.
Déséquilibrée sur une bosse en percutant une porte avec son bras droit, elle a été projetée en l'air et a violemment percuté la piste, sans perdre ses skis. Ses hurlements de douleurs ont été entendus par les téléspectateurs qui regardaient la course à la télévision.
Evacuée en hélicoptère à l'hôpital de Cortina d'Ampezzo puis transférée à Trévise, elle avait annoncé lundi soir souffrir d'une «fracture complexe du tibia (gauche) qui nécessitera plusieurs opérations».
La championne olympique 2010 de descente tentait un incroyable pari en convoitant l'or olympique après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier à Crans-Montana.
Elle avait repris sa carrière l'hiver dernier après presque six années d'absence et faisait figure de grande favorite des JO 2026 avec un impressionnant bilan de sept podiums en huit courses cet hiver, dont deux victoires, avant sa chute en Valais.
(yog/afp)