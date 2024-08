L'eau de la Seine avait un problème que vous n'avez pas vu

«Or la stratégie était importante. On l'a encore vu lundi lors du relais. Certains ont longé les péniches le plus longtemps possible, avant de couper au dernier moment pour sortir. En voyant les meilleurs sortir de l'eau, ceux de derrière ont coupé leur trajectoire plus tôt et ont pris le courant en pleine face. C'est incompréhensible que les triathlètes n'aient pas pu se familiariser avec la Seine avant les épreuves. Si c'était une course de quartier, on ne dirait rien, mais là on parle des Jeux olympiques. C'est un sketch.»