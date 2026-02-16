en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO: Le suisse Andreas Däscher a révolutionné le saut à ski

Cet athlète suisse a révolutionné le saut à ski aux JO
Andreas Däscher a révolutionné la technique de saut avec cette posture.image: photopress-archiv

Cet athlète suisse a révolutionné le saut à ski aux JO

Gregor Deschwanden a créé la surprise en remportant une médaille de bronze en saut à ski aux JO 2026. Mais c’est un autre Suisse, Andreas Däscher, qui a véritablement marqué l’histoire de la discipline. C'était déjà à Cortina, il y a 70 ans.
16.02.2026, 08:5216.02.2026, 08:52
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Originaire de Davos Clavadel dans les Grisons, Andreas Däscher n’est jamais monté sur un podium tant aux Championnats du monde qu'aux JO. Son meilleur classement olympique reste une sixième place à Cortina en 1956. Pourtant, il a eu une influence plus grande sur son sport que le quadruple champion olympique suisse Simon Ammann, ou que le récent médaillé Gregor Deschwanden.

Dans les années 1950, Däscher a totalement révolutionné la technique de saut. Jusqu’alors, il était courant de tendre les bras vers l’avant durant le vol. Andreas Däscher a compris qu’une posture plus aérodynamique, les bras plaqués le long du corps, réduisait la résistance à l’air et permettait des sauts plus stables et plus longs, tout en offrant une réception plus sûre.

C’est ainsi qu’on sautait dans les années 1950.
C’est ainsi qu’on sautait dans les années 1950.image: photopress-archiv

Sa technique, qui s’imposera plus tard dans le monde entier sous l'appellation «style Däscher», a marqué un tournant décisif dans l’histoire de la discipline. Et pour cause: elle constitue la base du saut moderne.

Andreas Däscher a développé sa posture par observation et par intuition, bien avant que la science ne s’intéresse à la question et que les tests en soufflerie fassent leur apparition en saut à ski.

Problème: ce nouveau style allait à l’encontre des conceptions esthétiques alors en vigueur. Les juges n’évaluaient pas les sauts uniquement en fonction de la distance parcourue, mais aussi selon des critères tels que la «posture», la «beauté» et la «tradition». Les points de style s’ajoutaient à la distance réalisée.

Andreas Däscher.
Andreas Däscher.image: photopress-archiv

Le style traditionnel, bras tendus vers l’avant, était alors particulièrement bien noté. Développé en Norvège, il était appliqué avec succès par Birger Ruud, champion olympique en 1932 et 1936.

Les notes de style du Suisse furent donc moins bonnes. Sa technique révolutionnaire était d'abord considérée comme «incorrecte» ou «non conventionnelle». Il parvint néanmoins à s’imposer malgré tout avec le temps.

Dans les années 1980, Jan Boklöv développa la position de Däscher, donnant naissance au style moderne en V. Comme le Suisse, il fut pénalisé par les juges, qui qualifiaient sa technique de «mauvaise». Autre point commun: le Suédois ne monta sur aucun podium tant aux Mondiaux qu'aux Jeux olympiques. Il remporta néanmoins la Coupe du monde en 1989.

Une autre révolution ⬇️

Il révolutionne le patinage avec sa technique oubliée

Les histoires d’Andreas Däscher et de Jan Boklöv illustrent un schéma classique dans le sport: l’innovation est souvent d’abord accueillie avec scepticisme. Par nature, les instances dirigeantes sont conservatrices, freinant l’élan et l’audace des jeunes générations.

Après sa carrière, Andreas Däscher fonda une entreprise de plomberie à Meilen (ZH). Il est décédé le 4 août 2023, à l’âge de 96 ans, dans un home. Il restera à jamais l’un des plus grands pionniers du saut à ski.

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Ils décrochent une médaille olympique sans participer aux JO
Ils décrochent une médaille olympique sans participer aux JO
Un fait de match a permis aux Suissesses de réaliser l'exploit
Un fait de match a permis aux Suissesses de réaliser l'exploit
de Julien Caloz
Le CIO a-t-il censuré le message des athlètes ukrainiens?
Le CIO a-t-il censuré le message des athlètes ukrainiens?
de Romuald Cachod
L'or du slalom olympique se jouera sur une piste pour «juniors U12»
L'or du slalom olympique se jouera sur une piste pour «juniors U12»
de Sven Papaux
Voici les pires postes des bénévoles aux JO
Voici les pires postes des bénévoles aux JO
de Martin Probst
Deux pays avantagés aux JO? Polémique en ski de fond
Deux pays avantagés aux JO? Polémique en ski de fond
de ralf streule, tesero
Ce curleur suisse pousse un coup de gueule contre les organisateurs
Ce curleur suisse pousse un coup de gueule contre les organisateurs
de William Laing
Le choix des arbitres pour Suisse-Canada a surpris
Le choix des arbitres pour Suisse-Canada a surpris
de Julien Caloz
L'équipe d'Italie se déchire en public après son titre aux JO
L'équipe d'Italie se déchire en public après son titre aux JO
Chaos sur la piste pour les meilleures skieuses du monde
Chaos sur la piste pour les meilleures skieuses du monde
Un détail sur le maillot du Canada fait jaser
Un détail sur le maillot du Canada fait jaser
de Yoann Graber
Graves accusations de triche en curling
Graves accusations de triche en curling
von Allmen: «Avec l'alcool, les fans perdent le respect»
von Allmen: «Avec l'alcool, les fans perdent le respect»
de Martin Probst
Cette scène lors de Suisse-Canada fait froid dans le dos
Cette scène lors de Suisse-Canada fait froid dans le dos
de Yoann Graber
Il révolutionne le patinage avec sa technique oubliée
Il révolutionne le patinage avec sa technique oubliée
de Romuald Cachod
Marco Odermatt rejoue Pékin 2022
Marco Odermatt rejoue Pékin 2022
de Sven Papaux
Cette athlète aux JO cherche un rencard pour la Saint-Valentin
Cette athlète aux JO cherche un rencard pour la Saint-Valentin
de William Laing
Les athlètes ont été très coquins au village olympique 😏🔞
Les athlètes ont été très coquins au village olympique 😏🔞
de William Laing
Marié à une milliardaire, ce snowboardeur est une star de Netflix
Marié à une milliardaire, ce snowboardeur est une star de Netflix
de Claudio Zanini
Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO
Le «Dieu» du patinage prépare un saut encore jamais vu aux JO
de Romuald Cachod
La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse
La star du ski haïtien a un lien étroit avec la Suisse
de Ralf Streule
Ce «détail» peut être «dangereux» pour les athlètes
Ce «détail» peut être «dangereux» pour les athlètes
de Fred Valet
von Allmen devient une star dans ce pays inattendu
von Allmen devient une star dans ce pays inattendu
de Sebastian Wendel, Alexandra Pavlović
La présidente du CIO a craqué
3
La présidente du CIO a craqué
de Yoann Graber
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
Les fans de Franjo von Allmen ont une tradition insolite: on a participé
de Etienne Wuillemin
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
Le plus beau couple des Jeux tire sa révérence
de Marine Brunner
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
Voici combien pourraient coûter les JO d'hiver en Suisse
de Klaus Zaugg
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
Les JO d'hiver n'ont jamais été autant politiques, et ce n'est pas un souci
de Klaus Zaugg
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette star du LHC raconte ses difficultés aux JO
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
Cette chute en snowboard a créé l'effroi
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
La Nati risque une énorme désillusion en hockey
de klaus zaugg, milan
Son casque polémique lui coûte cher
2
Son casque polémique lui coûte cher
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
4
Pourquoi ce journaliste de la RTS a dû changer son t-shirt aux JO
de Yoann Graber
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Lindsey Vonn publie sa première photo depuis sa terrible chute
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
Aux JO, les patineurs galèrent avec leur musique
de Sven Papaux
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
La douche froide olympique dont Alexis Monney avait besoin
de Sven Papaux
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
Les deux stars du ski suisse ont des différences majeures
de Martin Probst, Bormio
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Scène lunaire sur la RTS en plein direct des JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
Une combinaison révolutionnaire agite le patinage aux JO
de Romuald Cachod
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Un détail sur le maillot du Canada fait jaser
Les hockeyeurs nord-américains ont battu la Suisse (5-1), vendredi aux JO, avec un chandail qui ne fait de loin pas l'unanimité dans leur pays.
Les fans canadiens ont certainement beaucoup apprécié la prestation de leur équipe vendredi face à la Suisse (victoire 5-1). Mais moins son maillot.
L’article