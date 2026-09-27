Les tennismen européens sont sacrés une sixième fois dans cette compétition qui les oppose au reste du monde. image: Keystone

L'Europe remporte la Laver Cup

Les tennismen européens ont remporté l'édition 2026 de cette compétition qui les oppose au reste du monde. Alexander Zverev a apporté les points décisifs ce dimanche.

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Le numéro 2 mondial Alexander Zverev, l'homme fort de l'année, a apporté les points de la victoire de l'Europe sur l'équipe «Monde», en battant dimanche à Londres, dans le premier simple de la troisième et dernière journée, l'Américain Learner Tien en deux manches 7-6 (7/3), 6-3.

L'Europe, qui a conclu ce succès 13 points à 5, était assurée du titre avant les deux derniers simples de dimanche, qui ont été annulés. Chaque match de la dernière journée rapporte en effet trois points, et l'équipe «Monde» ne pouvait donc au mieux qu'en engranger six. Insuffisant pour revenir à hauteur des Européens.

Alexander Zverev a apporté les points décisifs à l'Europe, ce dimanche. image: Keystone

L'Italien Flavio Cobolli et le Tchèque Jakob Mensik avaient placé l'Europe sur orbite. En battant l'Australien Alex De Minaur et l'Américain Taylor Fritz 7-5, 6-3, le double italo-tchèque avait permis à l'Europe de se détacher 10 points à 5.

Il ne restait plus à Zverev qu'à finir le travail. Tien lui a tenu la dragée haute au premier set, où il a obtenu une balle de set avant de ne céder qu'au jeu décisif, lors duquel le numéro 2 mondial a montré toute sa maîtrise. L'Allemand a ensuite dominé le jeune Américain de 20 ans dans la seconde manche.

Dans cette compétition annuelle créée par la légende suisse Roger Federer en 2017, l'Europe mène désormais six victoires à trois, et récupère le trophée qu'avait soulevé l'équipe «Monde» en 2025.

(afp/yog)