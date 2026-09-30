assez dégagé20°
DE | FR
burger
Sport
Jeux vidéo

EA Sports FC 27: un bug met les joueuses en sous-vêtements

EA Sports FC 27 a un bug qui met des footballeuses en sous-vêtements.
EA Sports FC 27 a un bug qui met des footballeuses en sous-vêtements. image: watson

Des footballeuses se retrouvent en sous-vêtements à cause d'un bug

EA Sports FC 27, le plus célèbre des jeux vidéo de football, est confronté à un bug graphique très inhabituel. Qui crée l'indignation.
30.09.2026, 20:5730.09.2026, 20:57
Un article de
t-online

Peu après le lancement d’EA Sports FC 27 mi-septembre, un bug graphique a fait parler de lui: des joueuses et des entraîneuses apparaissent uniquement en sous-vêtements dans certaines séquences animées. Des utilisateurs ont partagé des vidéos et des captures d’écran du bug sur les réseaux sociaux.

Le problème est apparu pendant les trois jours d’accès anticipé, durant lesquels les personnes ayant précommandé le jeu pouvaient y jouer avant sa sortie officielle. Dans des images qui circulent, on voit une joueuse vêtue d’un soutien-gorge noir et d’une culotte lors d’une animation dans les vestiaires, entourée de coéquipiers masculins portant, eux, leur tenue complète.

L'une des séquences gênantes 📺

Vidéo: twitter

Des entraîneuses seraient également apparues en sous-vêtements lors de célébrations de buts ou de changements de joueurs. Un problème de chargement des tenues des personnages serait à l’origine du bug. Certains fans du plus célèbre des jeux vidéo de foot – successeur de FIFA – ont réagi avec indignation. Un internaute a écrit sur X:

«L’Etat devrait poursuivre en justice cette entreprise perverse appelée EA»

D’autres ont réagi avec des commentaires sarcastiques. «On comprend pourquoi FC 27 est interdit aux moins de 16 ans», a commenté un internaute, faisant référence au changement de catégorie d'âge dès cette édition. Un autre a écrit ironiquement, avec une allusion à la critique qui dit que chaque nouvelle édition d'EA Sports ressemble trop à la précédente:

«Au moins, on ne peut pas dire que c’est le même jeu que l’année dernière: ce bug n’existait pas à l’époque, donc c’est bien un nouveau jeu.»

D’autres bugs signalés

Outre ce bug des sous-vêtements, des joueurs ont signalé d’autres problèmes. Dans le mode «Carrière», des joueurs auraient demandé à être transférés après n’avoir passé que quelques matchs sur le banc. Le cas de Mohammed Kudus, joueur de Tottenham, a notamment circulé: malgré une endurance faible, il aurait réclamé son départ après avoir débuté quelques rencontres sur le banc. D’autres utilisateurs ont fait état de remplaçants qui se repositionnaient d’eux-mêmes, ainsi que de maillots excessivement brillants.

Le jeu en détail👇

EA Sports FC 27 propose une nouveauté ingénieuse
EA Sports FC 27 propose une nouveauté ingénieuse

EA Sports a déjà publié un patch, la version 1.0.1, qui comprendrait huit corrections de bugs et ajustements. Selon The Sun, l’éditeur n’a pas encore réagi aux bugs signalés.

(t-online/yog)

Plus d'articles sur le sport
Federer pourrait bientôt changer de rôle à la Laver Cup
Federer pourrait bientôt changer de rôle à la Laver Cup
de Julien Caloz
Cette star du foot a trouvé la parade contre la vente de ses autographes
Cette star du foot a trouvé la parade contre la vente de ses autographes
de Yoann Graber
La Nati a déjoué un sacré traquenard
La Nati a déjoué un sacré traquenard
de Romuald Cachod
Ajoie cartonne et met cette équipe romande en grand danger
Ajoie cartonne et met cette équipe romande en grand danger
de Klaus Zaugg
On a testé l&#039;entraînement qui fait suer les champions
On a testé l'entraînement qui fait suer les champions
de Jérémie Crausaz
Mbappé prend un gros risque avec ses crampons suisses
1
Mbappé prend un gros risque avec ses crampons suisses
de Romuald Cachod
Les prochains matchs de la Nati valent plusieurs millions
Les prochains matchs de la Nati valent plusieurs millions
de Julien Caloz
La pièce secrète de Roger Federer à Londres
La pièce secrète de Roger Federer à Londres
de Julien Caloz
Pourquoi les Suisses adorent courir
1
Pourquoi les Suisses adorent courir
de Niclas Zettergren
«Ils m’ont traité comme un chien»: la pépite de l&#039;Allemagne a un parcours fou
«Ils m’ont traité comme un chien»: la pépite de l'Allemagne a un parcours fou
de Niklas Helbling
Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l&#039;ont fait savoir
Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l'ont fait savoir
de Yoann Graber
Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l&#039;hymne national
5
Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l'hymne national
de Yoann Graber
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
de Yoann Graber
Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines
2
Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines
de Andreas Maurer
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Cette femelle ourse sait ouvrir les portières
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
L'Europe remporte la Laver Cup
Les tennismen européens ont remporté l'édition 2026 de cette compétition qui les oppose au reste du monde. Alexander Zverev a apporté les points décisifs ce dimanche.
Le numéro 2 mondial Alexander Zverev, l'homme fort de l'année, a apporté les points de la victoire de l'Europe sur l'équipe «Monde», en battant dimanche à Londres, dans le premier simple de la troisième et dernière journée, l'Américain Learner Tien en deux manches 7-6 (7/3), 6-3.
L’article