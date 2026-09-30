EA Sports FC 27 a un bug qui met des footballeuses en sous-vêtements. image: watson

Des footballeuses se retrouvent en sous-vêtements à cause d'un bug

EA Sports FC 27, le plus célèbre des jeux vidéo de football, est confronté à un bug graphique très inhabituel. Qui crée l'indignation.

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Peu après le lancement d’EA Sports FC 27 mi-septembre, un bug graphique a fait parler de lui: des joueuses et des entraîneuses apparaissent uniquement en sous-vêtements dans certaines séquences animées. Des utilisateurs ont partagé des vidéos et des captures d’écran du bug sur les réseaux sociaux.

Le problème est apparu pendant les trois jours d’accès anticipé, durant lesquels les personnes ayant précommandé le jeu pouvaient y jouer avant sa sortie officielle. Dans des images qui circulent, on voit une joueuse vêtue d’un soutien-gorge noir et d’une culotte lors d’une animation dans les vestiaires, entourée de coéquipiers masculins portant, eux, leur tenue complète.

L'une des séquences gênantes 📺 Vidéo: twitter

Des entraîneuses seraient également apparues en sous-vêtements lors de célébrations de buts ou de changements de joueurs. Un problème de chargement des tenues des personnages serait à l’origine du bug. Certains fans du plus célèbre des jeux vidéo de foot – successeur de FIFA – ont réagi avec indignation. Un internaute a écrit sur X:

«L’Etat devrait poursuivre en justice cette entreprise perverse appelée EA»

D’autres ont réagi avec des commentaires sarcastiques. «On comprend pourquoi FC 27 est interdit aux moins de 16 ans», a commenté un internaute, faisant référence au changement de catégorie d'âge dès cette édition. Un autre a écrit ironiquement, avec une allusion à la critique qui dit que chaque nouvelle édition d'EA Sports ressemble trop à la précédente:

«Au moins, on ne peut pas dire que c’est le même jeu que l’année dernière: ce bug n’existait pas à l’époque, donc c’est bien un nouveau jeu.»

D’autres bugs signalés

Outre ce bug des sous-vêtements, des joueurs ont signalé d’autres problèmes. Dans le mode «Carrière», des joueurs auraient demandé à être transférés après n’avoir passé que quelques matchs sur le banc. Le cas de Mohammed Kudus, joueur de Tottenham, a notamment circulé: malgré une endurance faible, il aurait réclamé son départ après avoir débuté quelques rencontres sur le banc. D’autres utilisateurs ont fait état de remplaçants qui se repositionnaient d’eux-mêmes, ainsi que de maillots excessivement brillants.

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EA Sports a déjà publié un patch, la version 1.0.1, qui comprendrait huit corrections de bugs et ajustements. Selon The Sun, l’éditeur n’a pas encore réagi aux bugs signalés.

(t-online/yog)