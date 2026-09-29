Nico Elvedi a inscrit le but du 2-0 mardi à Glasgow. image: Keystone

La Nati régale face à son principal danger

Aidée par l’expulsion précoce de Jack Hendry, l’équipe de Suisse s’est facilement imposée 3-0 mardi à Glasgow face à une équipe d’Ecosse qui, forte de trois participations consécutives aux grands tournois et de son nul contre les hommes de Murat Yakin au dernier Euro, s’annonçait comme son adversaire le plus coriace du groupe.

Plus de «Sport»

La Suisse a déjà pris une première option sur la promotion en Ligue A de la Ligue des nations, après seulement deux matchs. A Glasgow, elle a battu l'Ecosse 3-0 pour asseoir la 1re place de son groupe.

Trois jours après un succès aisé en Macédoine du Nord (3-0), la sélection de Murat Yakin s'est imposée sur les terres de sans doute son plus dangereux adversaire de l'automne. Samedi et mardi prochains, les venues de la Slovénie et de la Macédoine du Nord peuvent lui permettre, pourquoi pas, de remporter déjà son groupe avant les deux dernières rencontres de novembre.

Victorieuse 2-0 de la Macédoine du Nord à Ljubljana, la Slovénie s'est quant à elle emparée de la deuxième place à deux points d'une Suisse qui semble vraiment intouchable, même sans Granit Xhaka et Breel Embolo.

Le bijou du grognard

A Hampden Park où elle s'était déjà imposée 3-1 il y a 20 ans en match amical, la Suisse a forcé la décision grâce au pied gauche de son plus valeureux grognard. On veut parler bien sûr de Ricardo Rordriguez, l'homme aux désormais 146 sélections, qui a transformé imparablement le coup-franc de la 12e minute. Juste pour rappeler, avec ce 10e but en équipe de Suisse, qu'il demeure à 34 ans non seulement un défenseur le plus souvent intraitable mais aussi un redoutable artificier.

C'est également un défenseur qui a inscrit le 2-0. A la 55e, Nico Elvedi, le soir de sa 75e sélection, a surgi sur un centre de la droite de Ndoye pour enterrer les derniers espoirs écossais. Murat Yakin pouvait alors tranquillement gérer le temps de jeu de ses joueurs avec les sorties peu après l'heure de jeu du magnifique Rodriguez et d'un Manzambi qui avait été pris en grippe par le public local.

Le sélectionneur a, par ailleurs, donné 20 minutes de temps de jeu à Vincent Sierro qu'il n'avait pas retenu pour la Coupe du monde. Murat Yakin avait la bonne idée de laisser Zeki Amdouni, auteur d'un doublé à Skopje, sur le terrain pour lui permettre de sceller le score à la 82e, à nouveau sur un service de Ndoye.

Amdouni a encore fait trembler les filets. image: Keystone

Un jeu vertical magnifique

On lui promettait un petit enfer en début de match. Mais avant même le premier quart d'heure, la Suisse avait déjà pratiquement plié l'affaire. Même si les Ecossais ont donné le ton avec deux charges grossières sur Michel Aebischer, le seul nouveau par rapport au onze de Skopje, et sur Johan Manzambi, les Suisses ont été cliniques sur leur première action: un jeu vertical magnifique avec justement Manzambi et Aebischer pour permettre à Dan Ndoye de filer au but.

Le Vaudois obtenait dans un premier temps un penalty pour une faute de Jack Hendry avant que la VAR n'intervienne pour dicter finalement un rouge à l'encontre de Jack Hendry et un coup-franc pour... le bijou de Rodriguez.

A onze contre dix et avec l'avantage au score, la Suisse avait vraiment le vent dans le dos. Les réactions parfois rageuses des Ecossais ne troublaient pas vraiment la sérénité d'une équipe qui aurait pu (dû?) doubler la mise avant la pause sur des frappes de Ndoye (37e) et d'Amdouni (41e). Mais ce n'était que partie remise.

(ats/roc)