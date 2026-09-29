assez dégagé16°
DE | FR
burger
Sport
Football

Ligue des nations: la Nati régale face à l'Ecosse

Switzerland&#039;s Nico Elvedi, center 4, celebrates the 0 - 2 goal during the UEFA Nations League soccer match between Scotland and Switzerland at the Hampden Park in Glasgow, Scotland, Tuesday, Sept ...
Nico Elvedi a inscrit le but du 2-0 mardi à Glasgow. image: Keystone

La Nati régale face à son principal danger

Aidée par l’expulsion précoce de Jack Hendry, l’équipe de Suisse s’est facilement imposée 3-0 mardi à Glasgow face à une équipe d’Ecosse qui, forte de trois participations consécutives aux grands tournois et de son nul contre les hommes de Murat Yakin au dernier Euro, s’annonçait comme son adversaire le plus coriace du groupe.
29.09.2026, 22:3929.09.2026, 22:54

La Suisse a déjà pris une première option sur la promotion en Ligue A de la Ligue des nations, après seulement deux matchs. A Glasgow, elle a battu l'Ecosse 3-0 pour asseoir la 1re place de son groupe.

Trois jours après un succès aisé en Macédoine du Nord (3-0), la sélection de Murat Yakin s'est imposée sur les terres de sans doute son plus dangereux adversaire de l'automne. Samedi et mardi prochains, les venues de la Slovénie et de la Macédoine du Nord peuvent lui permettre, pourquoi pas, de remporter déjà son groupe avant les deux dernières rencontres de novembre.

Les prochains matchs de la Nati valent plusieurs millions
Les prochains matchs de la Nati valent plusieurs millions

Victorieuse 2-0 de la Macédoine du Nord à Ljubljana, la Slovénie s'est quant à elle emparée de la deuxième place à deux points d'une Suisse qui semble vraiment intouchable, même sans Granit Xhaka et Breel Embolo.

Le bijou du grognard

A Hampden Park où elle s'était déjà imposée 3-1 il y a 20 ans en match amical, la Suisse a forcé la décision grâce au pied gauche de son plus valeureux grognard. On veut parler bien sûr de Ricardo Rordriguez, l'homme aux désormais 146 sélections, qui a transformé imparablement le coup-franc de la 12e minute. Juste pour rappeler, avec ce 10e but en équipe de Suisse, qu'il demeure à 34 ans non seulement un défenseur le plus souvent intraitable mais aussi un redoutable artificier.

C'est également un défenseur qui a inscrit le 2-0. A la 55e, Nico Elvedi, le soir de sa 75e sélection, a surgi sur un centre de la droite de Ndoye pour enterrer les derniers espoirs écossais. Murat Yakin pouvait alors tranquillement gérer le temps de jeu de ses joueurs avec les sorties peu après l'heure de jeu du magnifique Rodriguez et d'un Manzambi qui avait été pris en grippe par le public local.

Le sélectionneur a, par ailleurs, donné 20 minutes de temps de jeu à Vincent Sierro qu'il n'avait pas retenu pour la Coupe du monde. Murat Yakin avait la bonne idée de laisser Zeki Amdouni, auteur d'un doublé à Skopje, sur le terrain pour lui permettre de sceller le score à la 82e, à nouveau sur un service de Ndoye.

Scotland&#039;s Lewis Ferguson, left, fights for the ball against Switzerland&#039;s Zeki Amdouni, right, during the UEFA Nations League soccer match between Scotland and Switzerland at the Hampden Pa ...
Amdouni a encore fait trembler les filets.image: Keystone

Un jeu vertical magnifique

On lui promettait un petit enfer en début de match. Mais avant même le premier quart d'heure, la Suisse avait déjà pratiquement plié l'affaire. Même si les Ecossais ont donné le ton avec deux charges grossières sur Michel Aebischer, le seul nouveau par rapport au onze de Skopje, et sur Johan Manzambi, les Suisses ont été cliniques sur leur première action: un jeu vertical magnifique avec justement Manzambi et Aebischer pour permettre à Dan Ndoye de filer au but.

Le Vaudois obtenait dans un premier temps un penalty pour une faute de Jack Hendry avant que la VAR n'intervienne pour dicter finalement un rouge à l'encontre de Jack Hendry et un coup-franc pour... le bijou de Rodriguez.

A onze contre dix et avec l'avantage au score, la Suisse avait vraiment le vent dans le dos. Les réactions parfois rageuses des Ecossais ne troublaient pas vraiment la sérénité d'une équipe qui aurait pu (dû?) doubler la mise avant la pause sur des frappes de Ndoye (37e) et d'Amdouni (41e). Mais ce n'était que partie remise.

(ats/roc)

Plus d'articles sur le sport
Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l&#039;ont fait savoir
Les fans de Gottéron sont furax contre leur club et l'ont fait savoir
de Yoann Graber
Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l&#039;hymne national
5
Manzambi a eu un geste inhabituel pendant l'hymne national
de Yoann Graber
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
Le terrain de la Laver Cup a quelque chose de très rare en tennis
de Yoann Graber
Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines
2
Granit Xhaka aurait trompé les autorités américaines
de Andreas Maurer
Mathieu van der Poel s’attaque à l’impossible
Mathieu van der Poel s’attaque à l’impossible
de Romuald Cachod
La séance de récupération improbable de cette star du foot intrigue
La séance de récupération improbable de cette star du foot intrigue
de Yoann Graber
Covid, gangster, USA: les dessous de la nouvelle affaire Embolo
1
Covid, gangster, USA: les dessous de la nouvelle affaire Embolo
de Andreas Maurer
Il y a un hic avec le digne héritier de Granit Xhaka
Il y a un hic avec le digne héritier de Granit Xhaka
de Sebastian Wendel
Romano a quitté la Suisse pour l’Italie, et il pourrait le payer cher
1
Romano a quitté la Suisse pour l’Italie, et il pourrait le payer cher
de Romuald Cachod
Pourquoi Swiss-Ski envoie ses jeunes talents à l&#039;autre bout du monde
Pourquoi Swiss-Ski envoie ses jeunes talents à l'autre bout du monde
de Rainer Sommerhalder
Federer a une idée pour régler les problèmes d&#039;argent de sa Laver Cup
Federer a une idée pour régler les problèmes d'argent de sa Laver Cup
de Simon Häring
Voici les différents scénarios pour la Nati en Ligue des nations
Voici les différents scénarios pour la Nati en Ligue des nations
de Julien Caloz
Le cyclisme prépare un changement qui déplaît
Le cyclisme prépare un changement qui déplaît
de Romuald Cachod
Manzambi fait encore plus fort que Messi et Ronaldo
Manzambi fait encore plus fort que Messi et Ronaldo
de Julien Caloz
Le procès de Granit Xhaka est ouvert
1
Le procès de Granit Xhaka est ouvert
de Margaux Habert, Antoine Menusier
Xhaka ne laisse personne indifférent: ses plus grandes frasques
Xhaka ne laisse personne indifférent: ses plus grandes frasques
de Sebastian Wendel
La Nati n’est plus la même
La Nati n’est plus la même
de Romuald Cachod
On en sait plus sur les chaussures suisses de Kylian Mbappé
On en sait plus sur les chaussures suisses de Kylian Mbappé
de Romuald Cachod
Mbappé obtient de la marque On ce que Federer n’a pas eu
1
Mbappé obtient de la marque On ce que Federer n’a pas eu
de Romuald Cachod
Son invention change la vie des joueurs de tennis en Romandie
Son invention change la vie des joueurs de tennis en Romandie
de Yoann Graber
Boteli bénéficie d&#039;un coup de pouce inattendu avec la Nati
1
Boteli bénéficie d'un coup de pouce inattendu avec la Nati
de Julien Caloz
Le HC Bienne doit gérer un dossier très délicat
Le HC Bienne doit gérer un dossier très délicat
de Klaus Zaugg
Xhaka a-t-il encore un avenir avec la Nati? Débat pour/contre
1
Xhaka a-t-il encore un avenir avec la Nati? Débat pour/contre
de Niklas Helbling
Zinédine Zidane placé sous protection
Zinédine Zidane placé sous protection
de Julien Caloz
Johan Manzambi a donné un indice précieux à Murat Yakin
3
Johan Manzambi a donné un indice précieux à Murat Yakin
de Julien Caloz
La Nati prend une décision inhabituelle pour s&#039;entraîner
La Nati prend une décision inhabituelle pour s'entraîner
de Sebastian Wendel
Lucas ouvre une voie inédite dans le football romand
1
Lucas ouvre une voie inédite dans le football romand
de Yoann Graber
Thèmes
Explosion à Neuchâtel le 29 septembre
1 / 11
Explosion à Neuchâtel le 29 septembre
source: watson / antoine menusier
partager sur Facebookpartager sur X
Une désalpe d'Alpagas a eu lieu dans l'Oberland bernois
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Le vol Swiss de la Nati a été très mouvementé
La Nati, qui défie l’Ecosse en Ligue des nations mardi à 20h45, a connu un voyage pénible jusqu’à Glasgow, son vol ayant même mis à mal le sélectionneur Murat Yakin.
La conférence de presse de veille de match dans les entrailles du Hampden Park, lundi, aura donc débuté avec 90 minutes de retard. La raison de ce délai? Une escale que l'avion de la compagnie Swiss, avec la sélection suisse à son bord, a dû faire à Zurich sur le trajet entre Skopje et Glasgow.
L’article