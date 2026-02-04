Odermatt et les Suisses sauront-ils briller aux Jeux olympiques de Milan-Cortina? Image: keystone

Voici le programme du ski alpin des Jeux olympiques

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina s'ouvrent avec de belles perspectives de médailles pour la délégation suisse en ski alpin. Le programme complet des courses.

Les épreuves de ski alpin sur le site de Cortina s'annoncent comme un moment phare des Jeux olympiques pour la délégation suisse. Elles débutent dès cette semaine et se termineront le mercredi 18 février.

Retrouvez le calendrier complet des courses féminines et masculines ci-dessous.

Les courses de ski masculines

Loïc Meillard vise une médaille lors des JO italiens. Image: keystone

Mercredi, 4 février

11:30: premier entraînement de descente

Jeudi, 5 février

11:30: deuxième entraînement de descente

Vendredi, 6 février

11:30: troisième entraînement de descente

Samedi, 7 février

11:30: descente

Lundi, 9 février

10:30: combiné par équipe, descente

14:00: combiné par équipe, slalom

Mercredi, 11 février

11:30: super-G

Samedi, 14 février

10:00: slalom géant, première manche

13:30: slalom géant, deuxième manche

Lundi, 16 février

10:00: slalom, première manche

13:30: slalom, deuxième manche

Les courses de ski féminines

Wendy Holdener et les Helvètes visent les médailles à Cortina. Image: keystone

Jeudi, 5 février

11:30: premier entraînement de descente

Vendredi, 6 février

11:30: deuxième entraînement de descente

Samedi, 7 février

11:30: troisième entraînement de descente

Dimanche, 8 février

11:30: descente

Mardi, 10 février

10:30: combiné par équipe, descente

14:00: combiné par équipe, slalom

Jeudi, 12 février

11:30: super-G

Dimanche, 15 février

10:00: slalom géant, première manche

13:30: slalom géant, deuxième manche

Mercredi, 18 février