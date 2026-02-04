ciel couvert
Sport
Ski Alpin

Ski alpin: voici le programme des Jeux olympiques 2026

ARCHIV - ZUM VORSCHAUTEXT UEBER DIE SKI ALPIN ABFAHRT DER MAENNER STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Marco Odermatt of Switzerland competes in men&amp;#039;s downhill training a ...
Odermatt et les Suisses sauront-ils briller aux Jeux olympiques de Milan-Cortina?Image: keystone

Voici le programme du ski alpin des Jeux olympiques

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina s'ouvrent avec de belles perspectives de médailles pour la délégation suisse en ski alpin. Le programme complet des courses.
04.02.2026, 10:5204.02.2026, 10:52

Les épreuves de ski alpin sur le site de Cortina s'annoncent comme un moment phare des Jeux olympiques pour la délégation suisse. Elles débutent dès cette semaine et se termineront le mercredi 18 février.

Retrouvez le calendrier complet des courses féminines et masculines ci-dessous.

Table des matières
Les courses de ski masculinesLes courses de ski féminines

Les courses de ski masculines

Loïc Meillard a réalisé une bonne première manche à Wengen.
Loïc Meillard vise une médaille lors des JO italiens.Image: keystone

Mercredi, 4 février

  • 11:30: premier entraînement de descente

Jeudi, 5 février

  • 11:30: deuxième entraînement de descente

Vendredi, 6 février

  • 11:30: troisième entraînement de descente

Samedi, 7 février

  • 11:30: descente

Lundi, 9 février

  • 10:30: combiné par équipe, descente
  • 14:00: combiné par équipe, slalom

Mercredi, 11 février

  • 11:30: super-G

Samedi, 14 février

  • 10:00: slalom géant, première manche
  • 13:30: slalom géant, deuxième manche

Lundi, 16 février

  • 10:00: slalom, première manche
  • 13:30: slalom, deuxième manche

Les courses de ski féminines

Wendy Holdener est en course pour le podium à Spindleruv Mlyn
Wendy Holdener et les Helvètes visent les médailles à Cortina.Image: keystone

Jeudi, 5 février

  • 11:30: premier entraînement de descente

Vendredi, 6 février

  • 11:30: deuxième entraînement de descente

Samedi, 7 février

  • 11:30: troisième entraînement de descente

Dimanche, 8 février

  • 11:30: descente

Mardi, 10 février

  • 10:30: combiné par équipe, descente
  • 14:00: combiné par équipe, slalom

Jeudi, 12 février

  • 11:30: super-G

Dimanche, 15 février

  • 10:00: slalom géant, première manche
  • 13:30: slalom géant, deuxième manche

Mercredi, 18 février

  • 10:00: slalom, première manche
  • 13:30: slalom, deuxième manche
