Voici le programme du ski alpin des Jeux olympiques
Les Jeux olympiques de Milan-Cortina s'ouvrent avec de belles perspectives de médailles pour la délégation suisse en ski alpin. Le programme complet des courses.
Les épreuves de ski alpin sur le site de Cortina s'annoncent comme un moment phare des Jeux olympiques pour la délégation suisse. Elles débutent dès cette semaine et se termineront le mercredi 18 février.
Retrouvez le calendrier complet des courses féminines et masculines ci-dessous.
Table des matières
Les courses de ski masculines
Mercredi, 4 février
- 11:30: premier entraînement de descente
Jeudi, 5 février
- 11:30: deuxième entraînement de descente
Vendredi, 6 février
- 11:30: troisième entraînement de descente
Samedi, 7 février
- 11:30: descente
Lundi, 9 février
- 10:30: combiné par équipe, descente
- 14:00: combiné par équipe, slalom
Mercredi, 11 février
- 11:30: super-G
Samedi, 14 février
- 10:00: slalom géant, première manche
- 13:30: slalom géant, deuxième manche
Lundi, 16 février
- 10:00: slalom, première manche
- 13:30: slalom, deuxième manche
Les courses de ski féminines
Jeudi, 5 février
- 11:30: premier entraînement de descente
Vendredi, 6 février
- 11:30: deuxième entraînement de descente
Samedi, 7 février
- 11:30: troisième entraînement de descente
Dimanche, 8 février
- 11:30: descente
Mardi, 10 février
- 10:30: combiné par équipe, descente
- 14:00: combiné par équipe, slalom
Jeudi, 12 février
- 11:30: super-G
Dimanche, 15 février
- 10:00: slalom géant, première manche
- 13:30: slalom géant, deuxième manche
Mercredi, 18 février
- 10:00: slalom, première manche
- 13:30: slalom, deuxième manche
