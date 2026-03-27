Vague de suspensions insolites sur des marathons chinois

Quelques jours après la suspension d’un arbitre pour une faute grave au marathon de Chongqing Wanzhou, deux coureurs ont eux aussi été sanctionnés pour des comportements loufoques au marathon de Chengdu.

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Deux participants à un marathon en Chine ont été interdits de course pendant deux ans, l'un pour avoir dévalisé un point de ravitaillement et l'autre effectué un grand écart jugé dangereux sur le parcours.

Ces incidents se sont déroulés dimanche dernier lors d'un marathon organisé dans la grande ville de Chengdu, capitale de la province du Sichuan, située à environ 1500 km au sud-ouest de Pékin.

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Une photo publiée sur les réseaux sociaux montre un coureur dont le sac à dos transparent est rempli de dizaines de gels énergétiques, des produits très utilisés lors des courses d'endurance et visiblement récupérés à un point de ravitaillement.

Dans une vidéo, on voit aussi une participante effectuer un grand écart sur la route afin de poser tout sourire pour une photo. Pris de surprise, un autre coureur l'évite alors de justesse et manque de chuter.

Les images, devenues virales sur internet, ont poussé l'Association d'athlétisme du Sichuan, le principal organe provincial chargé de ce sport, à réagir. L'instance a dénoncé dans un communiqué «une grave violation de l'esprit sportif» au sujet de l'athlète ayant «accaparé une grande quantité» de produits de ravitaillement. Dans le cas du grand écart, elle fait état d'un «croc-en-jambes» qui «a compromis la sécurité des autres coureurs».

Deux ans de suspension

En conséquence, l'organisme a imposé dans les deux cas une interdiction de participer à tout marathon organisé dans la province du Sichuan pour une durée de deux ans. Les deux sportifs avaient déjà été disqualifiés du marathon en question, selon un communiqué publié par l'organisation. Ils avaient également interdiction de prendre part à l'édition 2027.

Les marathons et les courses d'endurance ont fortement gagné en popularité durant la dernière décennie en Chine, notamment auprès d'une population urbaine de plus en plus friande de loisirs sportifs. Des incivilités ou des incidents surviennent régulièrement. D'ailleurs, mi-mars, l’athlétisme chinois avait déjà fait la Une des médias internationaux après un terrible imbroglio à l’arrivée d’une course disputée dans une autre province.

Un officiel suspendu

Un arbitre chinois du marathon de Chongqing Wanzhou avait un temps empêché le vainqueur de l'épreuve, Sheng Xueli, seul en tête, de franchir la ligne d'arrivée, un geste qui serait dû à un malentendu mais qui a tout de même valu à son auteur une suspension. Ce dernier avait repoussé le champion sur la piste de droite, où des coureurs participaient au semi-marathon.

L'imbroglio à l'arrivée ⬇️ Vidéo: twitter

Sheng Xueli avait finalement pu s'imposer quelques secondes plus tard, mais l'Association d'athlétisme de Chongqing avait annoncé au lendemain de la course qu'elle suspendait l'officiel, nommé Zhu, pendant un an pour avoir «incorrectement identifié la catégorie» de cet athlète et avoir «obstrué le passage» du marathonien «qui courait normalement à l'approche de l'arrivée».

«Ce comportement a affecté la progression normale de la course et a causé un impact négatif» sur internet, avait expliqué l'association, exhortant Zhu à «mener une profonde introspection et reconnaître le sérieux du travail d'officiel».

Un hashtag sur la suspension de cet officiel avait été largement repartagé sur les réseaux sociaux chinois. Il a notamment été vu plus de 8,6 millions de fois sur Weibo.

(afp/roc)