Alcaraz a pris sa décision pour l'US Open
Carlos Alcaraz a annoncé jeudi son «retour» à la compétition, à 10 jours de l'US Open (30 août-13 septembre). L'Espagnol n'a plus joué depuis quatre mois.
Actuellement 2e du classement ATP, Carlos Alcaraz n'est autre que le tenant du titre du Grand Chelem new-yorkais. Il a notamment dû renoncer aux deux derniers Majeurs, Roland-Garros et Wimbledon, en raison d'une blessure à un poignet.
«Je suis de retour», a déclaré Carlos Alcaraz dans une très courte vidéo publiée sur son compte Instagram.
Le Murcien de 23 ans avait déclaré forfait pour son 2e tour à Barcelone mi-avril, et n'a pas retrouvé les courts depuis.
L'Espagnol avait encore repoussé son retour début août en déclarant forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, un tournoi qui se dispute actuellement dans l'Ohio et sert traditionnellement de préparation à l'US Open. (sda/ats/afp)
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