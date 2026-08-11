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Natation: Noè Ponti admire Novak Djokovic

Noè Ponti est la figure de proue de la natation suisse.
Noè Ponti est la figure de proue de la natation suisse. image: keystone

La star suisse de la natation a une idole inattendue

Noè Ponti vise plusieurs médailles aux Européens en grand bassin de Paris, dès ce mardi soir (18h37) avec la finale du 50 m papillon. Sa principale source d'inspiration est hors des bassins.
11.08.2026, 11:4311.08.2026, 11:48

Noè Ponti garde toujours les JO 2028 dans un coin de sa tête. La star de la natation suisse a testé de nouvelles choses dans sa préparation, mais a affiché ses ambitions avant les Européens de Paris, qui ont lieu cette semaine.

«Les médailles sont toujours un objectif»

Le Tessinois jouera le podium sur 50, 100 et 200 m papillon. Ce mardi à 18h37, il participera à la finale du 50 m papillon.

Covid, gastro et révélation à Tokyo

«Je ne peux plus me cacher comme il y a quelques années», affirme Noè Ponti, qui s'était révélé en cueillant le bronze olympique sur 100 m papillon en 2021 à Tokyo.

«Il faut être honnête. C'est toujours un objectif de gagner des médailles. Je fais tout pour pouvoir gagner, et c'est pour cela que je nage.»

A 25 ans, Noè Ponti affiche déjà un palmarès hors normes, le plus complet peut-être de la natation masculine helvétique. Outre sa médaille olympique, il a décroché deux médailles d'argent dans des Mondiaux en grand bassin (les deux en 2025), une d'argent dans des Européens en grand bassin (sur 100 m pap' en 2022), ainsi que six titres européens et trois sacres mondiaux en petit bassin.

A 25 ans, Noè Ponti a déjà un superbe palmarès.
A 25 ans, Noè Ponti a déjà un superbe palmarès. image: keystone

Mais n'est-ce pas frustrant d'être toujours en quête d'un titre en grand bassin? «J'ai déjà beaucoup gagné en petit bassin. Et j'ai obtenu plusieurs médailles en grand bassin. C'est comme ça. Roger (Federer) n'a gagné qu'un seul Roland-Garros, et c'est déjà pas mal de pouvoir jouer comme lui sur terre battue», sourit le Tessinois, qui s'est confié aux médias la semaine dernière depuis son fief de Tenero.

«Bien sûr, j'aimerais gagner de l'or dans les prochaines années», reprend-il plus sérieusement.

«Ça reste mon grand rêve. Mais malheureusement, ou peut-être heureusement, je ne suis pas le seul à vouloir des titres. Gagner de l'or n'est jamais facile.»

Jusqu'ici, Noè Ponti a joué de malchance dans les Européens en grand bassin. «En 2022, j'avais attrapé le covid un mois avant la compétition, et j'avais quand même gagné une médaille», se souvient le Tessinois. En 2024 à Belgrade, il avait dû déclarer forfait avant les demi-finales du 100 m dos à cause d'une gastro-entérite.

«J'espère que la chance sera de mon côté cette fois-ci»

On parle aussi ici de Noè Ponti👇

Pourquoi la star suisse de la natation est si peu connue

«Mais ce n'est pas si frustrant. En sport, parfois on gagne et parfois on perd. Je nage pour gagner, mais je dois aussi savoir me satisfaire de ce que j'ai réalisé. Tout le monde vise la médaille d'or», enchaîne Noè Ponti, dont les principaux adversaires à Paris sont Egor Kornev (sur 50 m papillon), Maxime Grousset (sur 50 et 100 m) et le Hongrois Kristof Milak (sur 100 m).

Un stage particulier

Numéro 3 européen de la saison sur 50 m et numéro 2 sur 100 m, le Tessinois fait de ces joutes continentales 2026 une étape, mais une étape majeure sur la route menant aux JO de Los Angeles 2028. Le rendez-vous parisien est l'occasion pour lui de valider – ou pas – les choix opérés dans sa préparation.

«C'est important d'obtenir des réponses par rapport à ce qu'on a fait cette année»

Ce mardi soir👇

Ponti devra sortir le grand jeu en finale du 50 pap'

Il enchaîne:

«En février, on a effectué trois semaines d'entraînement à Flagstaff en Arizona à 2 100 mètres d'altitude. C'est la première fois que je me suis entraîné si longtemps à une telle altitude. Nous avons essayé des choses très différentes par rapport à l'année passée. Maintenant, à Paris, nous allons voir si c'est bon pour moi ou pas.»
KEYPIX - Swiss Swimmer Noe Ponti competes in the Men&#039;s 200m Butterfly Semifinal during the European Aquatics Short Course Swimming Championships in Lublin, Poland, Saturday, Dec. 6, 2025. (KEYSTO ...
Noè Ponti s'est entraîné de manière «très différente» cette année. Image: KEYSTONE

«Nous tirerons le bilan, et pourrons ensuite décider avec mon staff de ce que nous allons faire dans la suite du cycle olympique», souligne encore Noè Ponti, qui a également peaufiné sa préparation pour ces Européens en altitude (à St-Moritz) avec l'équipe de Suisse du 13 au 25 juillet.

«C'était plus frais qu'ici à Tenero. On a pu bien dormir»

Djokovic en exemple

S'il a mis l'accent sur la vitesse au cours des dernières semaines, Noè Ponti ne s'est pas préparé spécifiquement à «affronter» un public hostile, lui qui se frottera notamment au Français Maxime Grousset sur 50 comme sur 100 m papillon. «Aux JO de Paris, j'avais nagé face à Maxime (en finale du 100 pap') et face à Léon (Marchand, en finale du 200 m). Je connais cette ambiance», rappelle-t-il.

Même si ces Européens se dérouleront au Centre Aquatique Olympique de St-Denis et non à La Défense Arena, théâtre des courses des JO 2024, le Tessinois sait à quoi s'attendre. Et il s'inspire là aussi du tennis. «Novak Djokovic avait expliqué qu'il n'était que le no 3 du "Big Three" derrière Federer et Rafael Nadal, et que ceux-ci avaient toujours les faveurs du public face à lui», explique-t-il.

epa13103134 Novak Djokovic of Serbia in action during his Men&#039;s Singles semifinal match against Jannik Sinner of Italy at the Wimbledon Championships in London, Britain, 10 July 2026. EPA/DANIEL ...
Novak Djokovic est une inspiration pour Noè Ponti. image: Keystone

«Mais alors que le public criait "Roger, Roger'" ou "Rafa, Rafa", Novak affirmait entendre des "Nole, Nole". Je dois faire pareil. Je sais que l'ambiance va être géniale pour Maxime. Mais je pense que ça peut aussi me pousser. Et quand j'entendrai des "Maxime, Maxime", j'aurai juste à penser que le public crie mon nom», sourit un Noè Ponti toujours aussi détendu.

(ats/yog)

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