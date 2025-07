Codie Taylor a brandi un Maripi face aux Bleus samedi. Image: AP Photosport

Une nouveauté est apparue dans le haka des All Blacks

Samedi, avant le match face à la France, les rugbymen néo-zélandais ont introduit un objet lors de leur danse traditionnelle maorie.

C'est un moment que toutes celles et ceux qui assistent à un match des All Blacks attendent à chaque fois avec impatience: peu avant le coup d'envoi, les rugbymen néo-zélandais se rassemblent au centre du terrain pour faire leur fameux haka, une danse guerrière dont il existe plusieurs versions et qui est toujours impressionnante.

Samedi lors du match amical face aux Bleus, Codie Taylor et ses coéquipiers ont interprété le «Kapa o Pango» en introduisant un Maripi. Il s'agit d'un outil ou arme traditionnelle maorie.

Le haka de samedi en vidéo: Vidéo: twitter

«Taillé dans l’un des bois les plus résistants de Nouvelle-Zélande, ce couteau rituel est utilisé depuis des générations par les peuples maoris», rapporte le media Minutesports. «Le motif de la sculpture suit la forme du manaia, un être mythique qui fait le lien entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Ce taonga (trésor culturel) porte le nom de Kiwa», ajoute L'Equipe.

Malgré leur chorégraphie guerrière d'avant-match, les All Blacks ont été malmenés en début de rencontre face aux Bleus. Ils se sont toutefois repris, notamment en faisant très mal au pack français, ce qui leur a permis de s'imposer de quatre points au coup de sifflet final (31-27).

Les deux équipes se retrouveront pour un deuxième test match, samedi dans la capitale Wellington (9h05, heure française), et il se pourrait très bien que le haka soit encore différent de celui auquel les joueurs tricolores ont fait face ce week-end.

(jcz)