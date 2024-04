Les Championnats suisses annulés après une horrible chute

On a acheté les nouveaux «Panini» et c'est grotesque

La course a d'abord été interrompue pendant 20 minutes, puis annulée, en raison de cet accident mais aussi de l'augmentation des températures, qui compromettait la poursuite de la compétition. C'est pour cette raison d'ailleurs que le Super-G masculin prévu dans la foulée ne pourra pas avoir lieu non plus.

L'idée d'un salaire maximal divise le monde du cyclisme

Le plafonnement des salaires (ou salary cap) ne cesse de provoquer des débats au sein du peloton. L'agent de Tadej Pogacar et celui de Jasper Philipsen ont pris position.

Inquiets d'un cyclisme «à deux vitesses» et des écarts entre les grosses écuries du peloton et les autres, plusieurs voix se sont positionnées depuis 2012 en faveur d'un salary cap. C'est encore le combat de Marc Madiot, le manager de la Groupama-FDJ, qui estime que son équipe est «7e au classement UCI en 2023 et 1re derrière les milliardaires et les émirs». Le patron français craint de ne plus pouvoir régater face à «des armadas soutenues par un mécène ou un Etat comme UAE Emirates où Pogacar, le cycliste le mieux payé de la planète, émarge à sept millions d’euros par an», rappelle Sud-Ouest.